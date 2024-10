Diretoria da ENS participará de palestras no congresso dos corretores

23º Congresso Brasileiro de Corretores de Seguros – Representantes da Escola de Negócios e Seguros (ENS), o presidente Lucas Vergilio e o vice-presidente, Robert Bittar, participarão de painéis durante o congresso dos corretores que vai acontecer entre os dias 10 e 12 de outubro, no Centro de Convenções Expo MAG, no bairro Cidade Nova, no Rio de Janeiro, e terá como tema “O Futuro da Distribuição de Seguros no Brasil”.

Lucas estará no painel “Realidade e Perspectivas Econômicas para o Brasil e o Mercado de Seguros” e Robert Bittar marca presença em “O Setor de Seguros em Movimento e Transformações”. Ambos estão programados para o segundo dia do congresso, sexta-feira, 11. No primeiro dia, o presidente Lucas Vergilio representará a Instituição na mesa solene de abertura.

No sábado, 12, a partir das 15h45, a diretora de Ensino, Maria Helena Monteiro, apresentará o painel “Viajando com a ENS”, ao lado do gerente de Pós-Graduação e Programas Especiais, Ronny Martins.

Ainda no sábado, o assessor da presidência da ENS, Marcelo Rocha, mediará o painel “Nova Lei do Contrato de Seguros” (14h30), enquanto o consultor de Projetos Especiais da Instituição, Augusto Cardoso, será um dos debatedores do painel “Regulamentação das Mútuas: Novo Mercado, Novas Oportunidades” (16h).

Além disso, coordenadores acadêmicos e docentes da Escola estarão presentes em diversos painéis como debatedores.

Estande na Exposeg

A ENS também contará com estande na Exposeg 2024, feira de negócios que ocorrerá simultaneamente ao congresso. No espaço, serão divulgados serviços e produtos educacionais, e realizadas ações promocionais e de relacionamento. O destaque será o aplicativo “Conecta ENS”, que distribuirá prêmios por meio de um game interativo.

Outra importante novidade será o lançamento da Certificação Avançada em Estrategista em IA para o Mercado de Seguros, já disponível no site da Escola. O estande da Escola abrigará, ainda, no sábado, o lançamento do livro “Seguro de Transportes e de Responsabilidade Civil do Transportador: um ilustre desconhecido”, de autoria de Carlos Cunha, professor da ENS, corretor de seguros e conselheiro do Grupo Exalt.