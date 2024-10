Brasilseg amplia oferta de seguro proteção pessoal

A Brasilseg, uma empresa BB Seguros, ampliou a oferta do seguro proteção pessoal e passou a oferecer o produto em todas as agências do Banco do Brasil. Com isso, os clientes podem contratar o seguro no canal de sua preferência, seja por meio do menu “Seguros” no aplicativo BB ou por intermédio de uma das agências disponíveis em território nacional.

A ampliação é resultado da boa aceitação do produto já nos primeiros meses de comercialização. O Seguro Proteção Pessoal foi pensado para atender às necessidades de diferentes perfis de consumidores sob a ótica da ‘hiperpersonalização’, uma das principais tendências do mercado segurador.

Na avaliação de Soraia Sousa, gerente de produtos da Brasilseg, o produto reforça a estratégia da companhia de fortalecer a cultura de seguro no país. “Ainda que o mercado esteja crescendo, somente cerca de 17% da população adulta têm algum tipo de cobertura de seguro de vida. Entender que cada potencial cliente é único e que as contratações precisam ser simplificadas são premissas básicas para o setor continuar se desenvolvendo”, destaca.

O Seguro Proteção Pessoal da Brasilseg conta com quatro modalidades: