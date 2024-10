Seguros de pessoas crescem mais de 18% no ano

De janeiro a agosto de 2024, os seguros de pessoas arrecadaram R$ 47,5 bilhões em prêmios, um crescimento de 18,1% quando comparado ao mesmo intervalo do ano passado. É o que revela estudo elaborado pela Federação Nacional de Previdência Privada e Vida — Fenaprevi, com base nas informações da Superintendência de Seguros Privados (Susep).

Ao detalhar a análise por produto, constatou-se que 28% do valor arrecadado foi em seguro Prestamista, 24% no Vida individual e 23% no Vida em grupo. Na comparação com o resultado no mesmo período do ano anterior, as principais elevações ocorreram nos seguros vida individual (23,8%), prestamista (21,8%) e acidentes pessoais (21,3%).

Pagamento de benefícios a população segurada supera os R$ 10 bilhões

No mesmo período, foram pagos à população segurada R$ 10,7 bilhões em benefícios, resultantes do pagamento de sinistros em seguros de pessoas, um aumento de 5,8% frente aos oito primeiros meses de 2023. Desse montante, 53% foram em seguro de Vida, nas modalidades individual (9%), e na coletiva (44%). Outros 23% se referem ao prestamista e 11% ao seguro por acidentes pessoais.

Similar ao resultado identificado em prêmios, os produtos com as maiores altas em pagamentos de sinistros, na comparação com o resultado do mesmo período do ano anterior, foram prestamista (35,4%) e vida individual (28,8%).