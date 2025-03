HDI patrocina show “Sagração” da Osesp e Cia de Dança Deborah Colker

Como parte dos Projetos Incentivados de 2025, que visam fomentar iniciativas de impacto social, cultural e educacional, o Grupo HDI, um dos principais conglomerados seguradores do Brasil, anuncia o patrocínio ao espetáculo “Sagração”, uma parceria entre a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (Osesp) e a Companhia de Dança Deborah Colker. As apresentações ocorreram nos dias 27 e 28 de fevereiro e 1º de março, na Sala São Paulo.

O Grupo HDI busca promover experiências que gerem impacto positivo e fortaleçam os laços entre as pessoas e a cultura, investindo em projetos que ampliam o acesso às manifestações culturais, estimulam a inclusão e reforçam seu compromisso com o desenvolvimento social e o papel transformador da arte. O apoio ao espetáculo “Sagração” reflete esses valores, proporcionando uma vivência enriquecedora para diferentes públicos.

Além disso, a Osesp, a mais prestigiada orquestra da América Latina, é reconhecida não apenas pela excelência de sua produção cultural, mas também por sua atuação educacional e social, promovendo a democratização do acesso à música clássica, inclusão e acessibilidade. Por meio de uma releitura da obra-prima A sagração da primavera, de Igor Stravinsky, o espetáculo “Sagração” incorporou elementos da cultura ancestral brasileira em uma experiência imersiva e emocionante com a composição sinfônica e a coreografia contemporânea da Companhia de Dança Deborah Colker. Em sintonia com seus valores, por meio deste patrocínio, o Grupo HDI distribuiu ingressos para segurados, corretores e colaboradores, ampliando o alcance do evento para diferentes públicos.

O espetáculo é apenas a primeira ativação do Grupo HDI do ano, no calendário de projetos incentivados. Com as marcas Yelum e HDI Seguros, a companhia também fará parte das iniciativas que promovem acesso gratuito à Sala São Paulo – concertos Matinais e Visitas Educativas –, Festival de Campos do Jordão, além de outros concertos sinfônicos da Osesp ao longo do ano.

“Nosso compromisso vai além da oferta de serviços de seguros. Queremos impulsionar iniciativas que impactem positivamente a sociedade, promovendo cultura, educação e bem-estar. O apoio ao espetáculo ‘Sagração’ também sinaliza o nosso esforço em valorizar a arte e democratizar o acesso à música clássica e à dança, promovendo experiências positivas aos nossos públicos e agregando valor à sociedade de forma alinhada com os valores corporativos do Grupo HDI e das nossas marcas HDI e Yelum”, afirma André Truzzi, vice-presidente de Transformação do Grupo HDI.