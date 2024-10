BB Previdência organiza a 3ª Compliance Week

De 7 a 11 de outubro, a BB Previdência promove a 3ª Compliance Week. O evento anual visa fomentar a cultura da ética e da integridade na empresa, além de atualizar os colaboradores sobre o ambiente regulatório e de inovação aplicado ao tema, explica Clarice Coutinho, gerente de compliance, riscos e controle interno.

“A Compliance Week tem por objetivo fortalecer o compromisso da BB Previdência com os padrões éticos e a transparência em suas operações. É uma oportunidade para aprofundar o entendimento sobre práticas em compliance”, complementa a gerente.

O evento é composto por uma série de palestras e treinamentos focados em governança, gestão de riscos, compliance e controles internos, além de transformação digital e proteção de dados. Ao longo do ano foram realizados cursos de compliance e LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados) em formato de trilhas, permitindo que os colaboradores se aprofundem nos temas abordados, observa Clarice Coutinho.

Sandro Grando, Diretor-presidente da BB Previdência, diz que as práticas de compliance ajudam a identificar e mitigar riscos legais e regulatórios, protegendo a instituição de possíveis penalidades e danos à reputação.

“Vale destacar que os sistemas de Gestão de Compliance e Antissuborno da entidade são certificados pela ISO e a conquista do Selo Pró-Ética, da Controladoria Geral da União (CGU), fortalece a confiança dos stakeholders da BB Previdência”, ressalta Grando, acrescentando que o sistema de gestão de compliance e antissuborno da entidade conta com mecanismos de monitoramento ágeis, que facilitam a identificação e correção de problemas de forma rápida e eficiente.

Compliance e sustentabilidade, compromissos

Fomentar as práticas de compliance representa também zelar pela sustentabilidade da instituição e do patrimônio dos mais de 253 mil participantes da entidade, afirma Vinícius Resende, diretor de clientes da BB Previdência. “Ao aplicar a conformidade nas operações, a empresa garante que todas as atividades estejam alinhadas com as regulamentações e também com as boas práticas ambientais e sociais”, diz Resende.

Segundo o executivo, a preocupação da BB Previdência com a governança, a sociedade e o meio ambiente se reflete nas práticas de ASG (Ambiental, Social e Governança) da entidade. No aspecto ambiental, destaca-se o programa de descarbonização, que rendeu o selo Carbon Free à entidade.

“A instituição é signatária do Carbon Disclosure Project (CDP), uma organização internacional sem fins lucrativos que mobiliza investidores, companhias e autarquias governamentais com o objetivo de construir e acelerar ações colaborativas para mitigar os impactos das mudanças climáticas. A empresa acredita que a união entre compliance e sustentabilidade não só protege a instituição e seus participantes, mas também ajuda a construir um futuro mais responsável e sustentável”, explica.

Segurança da informação e proteção de dados

Já Ricardo Serone, Diretor Financeiro e de Investimentos da BB Previdência, destaca o comprometimento da companhia com a segurança da informação. “A conformidade com a LGPD é prioridade. Proteger os dados pessoais de colaboradores, clientes e parceiros, adotando uma abordagem proativa para isso, não é apenas uma obrigação legal, mas uma responsabilidade ética. Temos o compromisso de garantir que o tratamento de dados pessoais seja feito de maneira segura e transparente, promovendo um ambiente de negócios responsável e inovador”, diz.