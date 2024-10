Atletas olímpicos estarão no congresso dos corretores de seguros

23º Congresso Brasileiro de Corretores de Seguros – Atletas olímpicos de alta performance que foram patrocinados pela Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg) e estiveram nas Olimpíadas de Paris estarão no congresso dos corretores que acontece entre 10 e 12 de outubro. A pugilista Beatriz Ferreira, o judoca Daniel Cargnin e o arremessador de peso Darlan Romani, nomes consagrados no esporte brasileiro, estarão presentes nos três dias do evento para interagir com os corretores.

No dia 10, Cargnin, bronze por equipe nos Jogos de Paris 2024, estará no estande da CNSeg compartilhando um pouco sobre a sua história olímpica e participando de um game interativo. Na sexta, 11, a medalhista de bronze Beatriz Ferreira vai circular pelo evento com o time da entidade para conversar com os corretores e contar um pouco sobre os projetos futuros para a carreira no boxe profissional.

Encerrando o evento dos corretores, Darlan Romani, conhecido como Sr. Incrível, estará no sábado (12) no estande da CNseg para falar um pouco sobre a sua carreira como atleta e vai sortear prêmios no jantar/show de encerramento do Congresso. Por conta de uma hérnia de disco na região lombar, Romani não participou das Olimpíadas 2024.

Os atletas do time seguro fazem parte do projeto de disseminação da cultura dos seguros, que conta com a parceria de outros 17 influenciadores espalhados por todas as regiões do Brasil. A atuação desses produtores de conteúdo é uma das estratégias adotadas pela CNseg para a democratização do acesso aos produtos de seguros prevista no Plano de Desenvolvimento do Mercado de Seguros (PDMS).

Desde setembro de 2023, quando a ação foi iniciada, mais de 20 milhões de brasileiros foram impactados por conteúdos que sobre a importância dos seguros. A superintendente executiva de Comunicação e Marketing da CNseg, Carla Simões, explica que “ao adotar uma linguagem acessível, a metodologia adotada nesse projeto aproxima o seguro do cotidiano das pessoas, tornando-o relevante e compreensível”.

A CNseg é patrocinadora do 23º Congresso Brasileiro dos Corretores de Seguros e marcará presença com um estande, apresentações interativas, atividades de gamificação e sorteios de brindes. Além disso, estará representada na programação do evento com os executivos da entidade: o presidente Dyogo Oliveira; o presidente do Conselho Diretor, Roberto Santos; o diretor Técnico, de Estudos e Relações Regulatórias, Alexandre Leal; e a diretora Jurídica, Glauce Carvalhal.

Serviço:

Daniel Cargnin – Dia 10, no estande da CNseg, das 15h às 18h

– Dia 10, no estande da CNseg, das 15h às 18h Beatriz Ferreira – Dia 11, no estande da CNseg, das 15h às 18h

– Dia 11, no estande da CNseg, das 15h às 18h Darlan Romani – Dia 12, estande da CNseg e jantar/show, das 18h às 21h

Local: Exposeg – Centro de Eventos EXPO MAG – Rua Beatriz Larragoiti Lucas s/n – Centro, Rio de Janeiro/RJ.