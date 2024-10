Apólice #302 – Corretores têm apoio político

O 23º Congresso Brasileiro dos Corretores de Seguros mostrou que os corretores de seguros conseguem mobilizar a classe política, sensibilizando-a para as questões que afetam diretamente o setor. E Apólice estava lá para te contar os detalhes.

A presença do Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, dos governadores do Rio de Janeiro, Claudio Castro, e de Goiás, Ronaldo Caiado, além de um senador e alguns deputados federais impressionou os quase três mil corretores presentes, que não se furtaram à tentação de vaiar aqueles que não seguiam sua linha ideológica. Foram, repreendidos pelo presidente da Fenacor e anfitrião do evento, Armando Vergilio, que ressaltou que, independente de partidos políticos, agora há uma genuína intenção do Governo em fazer o mercado de seguros crescer e se desenvolver.

Como prova deste apoio institucional, o projeto de lei complementar 29/2017, popularmente conhecido como Lei Especial de Seguros, que há anos estava parado, foi desengavetado no Senado, aprovado e aguarda agora a apreciação da Câmara dos Deputados.

Outro projeto um pouco mais polêmico, mas que já está sendo discutido também, é o que regulariza a atuação de associações de proteção veicular, colocando sob o guarda chuva de uma administradora, que irá determinar e reger a sua atuação.

Além disso, em outra frente, o projeto para a elaboração de Seguro Social contra Catástrofes está recebendo sugestões para que o seu texto seja elaborado. Enfim, há uma clara atitude proativa do Governo para melhorar as condições do setor.

Nesta edição elaboramos matérias especiais para os corretores de seguros, para comemorar este dia tão especial. Falamos sobre novas oportunidades de negócios, com os consórcios, os sistemas multicálculos (que facilitam a vida dos corretores) e sobre os seguros sociais.

Na capa da Apólice, a Icatu Seguros apresenta a A.V.I., sua assistente virtual de inteligência artificial, que irá facilitar a atuação dos corretores de seguros, liberando-os para que possam trazer mais negócios. É a tecnologia apoiando o desenvolvimento do mercado de seguros.