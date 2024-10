Afinal, como seguradoras e corretores podem aproveitar o open insurance?

(*) Danillo Branco

O open insurance passou por avanços importantes em 2024. Embora o ecossistema ainda seja uma tendência, o caminho para a consolidação dos dados abertos como parte da infraestrutura básica do setor já está delineado.

As novas regulamentações e o aumento da adesão ao sistema trouxeram mais clareza e segurança ao compartilhamento de informações entre as seguradoras e outros participantes, como bancos e fintechs. Com tecnologia mais madura e padrões de segurança mais robustos, o open insurance cria um ambiente mais competitivo, no qual os corretores de seguro desempenham um papel central – algo essencial para a consolidação do mercado nos próximos anos.

Dados mais completos e transparentes para conversão de vendas

Com o open insurance, os corretores terão acesso a um volume muito maior de informações sobre o perfil dos seus clientes. Ao invés de trabalhar com dados limitados e analógicos (como acontece hoje), poderão consultar históricos de contratos, sinistros e até informações bancárias (sempre com o consentimento do cliente, claro).

O aumento de dados e conhecimento possibilita a criação de diferentes ofertas. Essa é a ideia central do Opin: um entendimento mais profundo de cada indivíduo, permitindo a personalização, com mais precisão às necessidades de cada segurado ou possível consumidor.

A padronização no compartilhamento de dados entre seguradoras também agiliza o acesso a múltiplas opções de seguros, tornando a comparação de preços, coberturas e condições muito mais rápida e eficaz. Isso melhora o processo de cotação, gerando propostas mais competitivas e aumentando as chances de conversão de vendas.

Inovação e automação

2024 é o ano da IA. Para que essas tecnologias funcionem de forma eficiente, são necessários dados. Ferramentas de inteligência artificial podem ser integradas às plataformas de Opin, automatizando tarefas rotineiras, como a coleta de dados e a geração de cotações. Isso permite que os corretores se concentrem em atividades estratégicas, como o relacionamento com clientes e a negociação de novos contratos, além de melhorar a eficiência operacional.

Ao ter acesso a mais informações sobre o mercado e os clientes, os corretores ganham mais poder de negociação junto às seguradoras. Com uma base de dados mais robusta e a possibilidade de comparar diferentes produtos de forma mais rápida, é possível identificar as melhores condições de seguro para o cliente e negociar melhores ofertas com as companhias. Isso resulta em um papel de maior protagonismo para o corretor no ecossistema do Open Insurance.

Finalmente: o cliente no centro de tudo

Vivemos em um mundo digital, cada vez mais focado na experiência do usuário. O open insurance permite que corretores proporcionem uma jornada de compra muito mais fluida. O rápido acesso a informações, a personalização de ofertas e atendimento ágil resulta em uma experiência mais alinhada às expectativas do consumidor moderno, que valoriza a eficiência e a simplicidade no processo de contratação de serviços.

A utilização de dados no open insurance não se limita apenas ao perfil dos clientes atuais. Corretores poderão expandir suas estratégias de prospecção, utilizando as informações disponíveis no sistema para identificar potenciais clientes em busca de novos tipos de seguros ou melhores condições. Essa capacidade de segmentar e direcionar ações de marketing, com base em dados reais e precisos aumenta as chances de conquistar novos segurados.

Com a democratização das informações promovida pelo open insurance, corretores de todos os portes, desde grandes corretoras até profissionais autônomos, podem competir em igualdade de condições. O acesso a dados detalhados e a possibilidade de oferecer produtos sob medida para as necessidades dos clientes contribuem para nivelar o mercado, permitindo que corretores menores ou independentes possam competir com grandes empresas, estimulando inovação e competitividade no setor.

Estar à frente é o mais importante

Assim como o open finance e o Pix, o Open Insurance representa uma mudança de paradigma no setor de seguros. Adotar o sistema é uma decisão estratégica para que grandes seguradoras ou pequenos corretores se destaquem em relação aos concorrentes, entregando uma experiência superior que, naturalmente, resultará em mais conversões e contratos. O nome do jogo é vantagem competitiva.

O open insurance ainda é uma tendência de mercado e, como em qualquer novidade de mercado, ganha quem sai na frente, desenvolvendo novas soluções e casos de uso. A revolução está batendo à porta. Só falta abrir.

(*) Danillo Branco, Head de Open Finance da Celcoin