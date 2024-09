As inscrições para a 13ª edição do Prêmio Antônio Carlos de Almeida Braga de Inovação em Seguros, Previdência Aberta, Saúde Suplementar e Capitalização encerram nesta semana. Os profissionais e empresas do setor têm até a próxima sexta-feira, 27 de setembro, para submeterem suas iniciativas inovadoras e concorrerem ao prêmio total de R$ 330 mil. Ao todo, representantes de 30 projetos, cinco em cada categoria e premiações especiais, estarão na final que acontece em 5 de dezembro de 2024, no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro.

Promovido pela Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg), a ocasião é a principal referência das ações do setor em transformação digital e da agenda ambiental, social e de governança (ASG). Nesta edição, além das tradicionais categorias “Produtos e Serviços”, “Processos e Tecnologias”, “Comunicação” e “Sustentabilidade | ESG”, a organização da premiação incluiu duas premiações especiais: “Destaques Capitalização” e “Soluções Inovadoras em Prevenção e Combate à Fraude”.Os valores dos prêmios são de R$ 30 mil, R$ 15 mil e R$ 10 mil para os 1º, 2º e 3º colocados, respectivamente, em cada grupo.

Este ano, além do professor Sergio Besserman, do advogado Antonio Penteado Mendonça, da professora Angelica Carlini, e do CEO da Inova Trends Innovation, Luis Rasquilha, a premiação conta novos membros na Comissão Julgadora:

Gabriel Porto: coordenador geral de Estudos Econômicos da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP);

Monica Magalhaes: palestrante e fundadora da agência Disrupta;

Daniela Uziel: head da InovaUFRJ;

Carlos Guerra: membro independente de órgãos de Governança Corporativa;

Goret Paulo: head de Pesquisa e Inovação da Fundação Getulio Vargas (FGV).

Confidencialidade

Como forma de garantir a proteção das informações contidas nos trabalhos inscritos no Prêmio, a CNseg garante o seu sigilo total e absoluto, de forma que somente a Comissão Julgadora tem acesso a essas informações, que são armazenadas em ambiente seguro e na nuvem, sob rígidos controles de segurança.