OON Seguradora democratiza o acesso para as classes B, C e D

EXCLUSIVO – Fundada em 2021, a OON Seguradora surgiu com o objetivo de oferecer seguro auto acessível para as classes B, C e D. A empresa oferece produtos personalizados e de fácil contratação por meio de uma plataforma digital. A OON não usa análise de perfil para cálculo de risco, o que amplia ainda mais o alcance e a acessibilidade das soluções.

Reinaldo Aguimar, COO da OON Seguradora, explica que a missão da companhia é tornar o seguro uma realidade acessível para um público que, historicamente, teve dificuldades de acesso a esse tipo de produto.

“Existe um mito no Brasil de que seguro é algo que pertence somente às elites. Queremos romper esse conceito equivocado e oferecer possibilidades de acordo com o poder aquisitivo de quem nos procura”, afirma Aguimar. Para isso, a OON oferece a possibilidade de personalizar coberturas e serviços, de modo que o cliente tenha exatamente o que precisa, sem custos adicionais.

Modelo digital e simplificado

Outro diferencial da OON é a plataforma digital, desenvolvida para simplificar tanto a contratação quanto o acionamento do seguro. O processo pode ser feito totalmente via aplicativo, com a apólice sendo validada em até duas horas.

Segundo Aguimar, a ideia foi criar uma experiência inclusiva: “Pensamos em um modelo de app intuitivo e de usabilidade amigável, especialmente para a população com pouca familiaridade com plataformas digitais.”

Ao contrário das seguradoras tradicionais, a OON optou por não utilizar a análise de perfil para calcular o risco. Em vez disso, a companhia adota um modelo de pagamento pré-pago, semelhante a serviços de streaming, permitindo que o cliente pague apenas pelo que deseja usar.

“Esse critério, muitas vezes, eleva o preço e acaba por excluir a população mais necessitada. Queremos mudar isso”, aponta o executivo. Além do pré-pago, a empresa oferece outras opções de pagamento, como PIX, boleto e cartão de crédito pós-pago.

Tecnologia e segurança de dados

A adoção da tecnologia também é um pilar essencial para o sucesso da OON, que investiu em um sistema ágil e prático para facilitar o uso de seus serviços. Toda a operação segue as diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), garantindo a segurança e a privacidade dos dados dos segurados. “Não há quaisquer riscos para os nossos clientes, que têm a privacidade de seus dados assegurada”, ressalta Aguimar.

A experiência do cliente é outro ponto de destaque da OON. Com suporte 24 horas via inteligência artificial e atendimento humano quando necessário, a companhia visa proporcionar uma relação mais próxima e eficiente com seus segurados. “Nosso atendimento começa com um bot inteligente, mas sempre há a opção de ser direcionado para um atendente humano, caso a dúvida não seja sanada”, explica o COO.

Embora ainda não possa compartilhar todos os detalhes, Aguimar comenta que a OON tem planos de expansão nacional e pretende aumentar seu portfólio de produtos além do seguro auto. “Pretendemos diversificar ainda mais nosso portfólio a partir de 2025”, afirma o executivo.

Inovação regulatória com o Sandbox

A OON foi aprovada pela Susep para atuar no mercado por meio do Sandbox, um ambiente regulatório que possibilita a implementação de projetos inovadores no setor. “A autorização da Susep veio no final de 2023, e desde 2024 já estamos comercializando nosso seguro auto 100% digital”, conta Aguimar. A iniciativa é vista como um marco para a companhia, que almeja continuar revolucionando o mercado brasileiro de seguros.