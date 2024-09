Too Seguros lança campanha que celebra as escolhas da vida

A Too Seguros, reconhecida por oferecer soluções inovadoras e personalizadas no mercado de seguros, apresenta sua nova campanha de marketing. Com foco nas escolhas que as pessoas fazem diariamente, a iniciativa visa conectar-se com parceiros e clientes de forma mais próxima e relevante.

Sob o mote “A vida é feita de escolhas” a campanha destaca a importância de proteger o que realmente importa. Seja para proteger um negócio, uma casa, um carro ou a própria vida, a Too Seguros oferece soluções personalizadas para cada necessidade.

A versatilidade da campanha permite que a marca se adapte a diferentes públicos, utilizando diversos formatos e canais de comunicação. A mensagem central, no entanto, permanece a mesma: a melhor escolha é a de estar protegido.

Vídeo: https://youtu.be/tiP4eC6GFUE

“Com esta nova campanha, queremos reforçar o nosso compromisso em oferecer as melhores soluções de proteção para nossos clientes e as melhores para nossos parceiros alavancarem os seus negócios. Acreditamos que as pessoas buscam mais do que apenas um seguro, buscam segurança e tranquilidade para viver suas vidas da melhor forma. Nossa campanha celebra essas escolhas e mostra como a Too Seguros pode fazer parte desse processo”, explica Rennê Mitsuoka Brandão, gerente de marketing da Too Seguros.