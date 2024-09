Sindseg PR/MS celebra 100 anos com festa

A instituição que representa as seguradoras no Paraná e no Mato Grosso do Sul, o Sindseg PR/MS, vai celebrar 100 anos de atividade com uma grande festa nesta sexta-feira (13/09), em Curitiba, que exaltará o passado da entidade, mas que também pretende antecipar as novas tecnologias que influenciarão o mercado segurador e o modo de vida das pessoas nos próximos anos.

Está confirmado que haverá uso de inteligência artificial generativa na cerimônia de abertura, mas a entidade não revelou antecipadamente como a IA será aplicada. O roteiro do evento prevê que haverá os tradicionais discursos de presidentes de seguradoras e autoridades presentes, uma apresentação artística e o jantar, seguido de baile.

A confraternização vai reunir cerca de 480 pessoas entre dirigentes das 20 companhias associadas e seus convidados, na maioria securitários, corretores ou funcionários de assessorias.

O presidente do Sindseg PR/MS Altevir Prado explica que o sindicato é um dos mais longevos do setor e tem excelente interlocução com o setor público e com as demais entidades representativas.

“Nos discursos e até no vídeo que vamos apresentar no dia do evento, as pessoas vão perceber o quanto a atividade representativa sempre foi e continua sendo fundamental. Vamos demonstrar como o Sindicato foi determinante para o crescimento dos seguros e consequentemente para a economia do estado, mas principalmente, entendendo que não é uma obra acabada, precisa sempre moldar sua atuação às exigências da modernidade com olhar atento para o futuro, antecipando os desafios e soluções”.

Entre as autoridades do setor segurador que confirmaram presença na festa estão o presidente do Conselho Diretor da Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg), Roberto Santos, e o presidente da Federação Nacional dos Corretores de Seguros Privados (Fenacor), Armando Vergílio dos Santos.

O evento será no Salão Azul do Clube Curitibano, com início da cerimônia programada para 19h30. O Sindicato não disponibilizou estacionamento e recomenda que os convidados utilizem táxi ou transporte por aplicativo.

Presente de inovações

A atual gestão do Sindseg PR/MS realizou uma série de inovações nos mecanismos de comunicação do mercado segurador com a sociedade. Ampliou os meios digitais de troca de informações e também inovou na linguagem (mais leve e atraente com auxílio da publicidade), adicionando novas estratégias.

Com o lançamento de um livro chamado “Legado Assegurado” e de uma exposição, “Seguro através do tempo”, o Sindseg PR/MS procurou utilizar a história dos seguros (desde 2.500 a.C.) para mostrar à sociedade a sua importância. Foram feitos eventos de lançamento com palestras em cinco cidades do Paraná (Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Curitiba e Cascavel).

A programação de um ano de atividades ainda incluiu postagens quase diárias nas redes sociais, um ciclo de palestras com seis dirigentes de seguradoras associadas e a edição especial de um selo comemorativo dos Correios.

Passado de transformações

A origem do Sindseg PR/MS remonta a 28 de agosto de 1924. As duas entidades associativas de âmbito nacional sediadas na então capital do Brasil, o Rio de Janeiro (Associação de Companhias de Seguros e a Fire Insurance Association of Rio de Janeiro) determinam a criação de um comitê, em Curitiba, para regular e apoiar o trabalho das seguradoras no Paraná e em Santa Catarina.

Devido às distâncias e más condições das vias no início do século passado, logo os membros do Comitê que moravam em Santa Catarina pediram o desmembramento e, em 1929, ocorreu a alteração para Comitê Local Paranaense de Seguros. A carta sindical só foi expedida em 1952.

O Comitê, que no início tinha função mais direcionada para repassar as regras do setor, fiscalizar a aplicação das tarifas, logo após seu desmembramento, ganha autonomia e passa a incluir grandes temas nas pautas de reuniões.

Convergência com interesse da sociedade

Para evitar prejuízos e perdas de vidas humanas desnecessárias, o Comitê aprovou doações sistemáticas para equipar o Corpo de Bombeiros da capital paranaense e chegou a criar uma inspetoria de risco, com técnicos que checavam os sistemas de combate a incêndio das edificações, para ajudar as companhias a avaliar os riscos.

As atas de reuniões desse período inicial do Sindseg PR/MS mostram que seus membros chegaram a liderar negociações diretas com o governo do estado, que tentava aumentar os impostos incidentes sobre o setor, além de discussões sobre a participação das companhias nas grandes obras para construção de portos e estradas de ferro, que proporcionaram o escoamento da safra e o crescimento econômico do Paraná.

O Sindseg PR/MS já reuniu em seus quadros grandes empresários, donos de veículos de comunicação e até um ex-governador (João Elísio Ferraz de Campos).