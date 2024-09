EXCLUSIVO – Uma cerimônia na Câmara Municipal de São Paulo, promovida pelo vereador Aurélio Nomura, marcou o início das comemorações dos 90 anos do Sincor-SP – Sindicato dos Corretores de Seguros do Estado de São Paulo. A entidade foi fundada em 04 de outubro de 1934.

Boris Ber e Aurélio Nomura

O presidente do Sincor-SP, Boris Ber, se surpreendeu com a participação das quase 300 pessoas que lotaram o auditório da Câmara. “A entidade está na sua melhor forma de representação, com grande força perante o mercado nacional, quer pela quantidade da produção dos corretores de São Paulo ou pela contribuição para a melhoria e performance dos corretores de seguros”, lembrou o executivo.

A história do Sindicato foi contada tanto pelo presidente quanto por um vídeo, que apresentou os líderes desde o nascimento da entidade até os dias de hoje. “Há momentos históricos, como a regulamentação da profissão dos corretores de seguros, a luta pela inclusão no Simples Nacional e a dedicação à melhoria das relações interpessoais. Nada se faz sozinho e nada se faz com pouco esforço”, destacou Ber.

O Sincor-SP conta com 90 colaboradores e um corpo de corretores que atuam como diretores regionais, além dos participantes da diretoria executiva.

O vereador Aurélio Nomura falou sobre a importância do corretor de seguros. “O corretor de seguros tem papel relevante na sociedade, pois é ele quem tem a tarefa de apresentar a melhor proposta ao segurado e encaminhar aos interessados”, disse em seu discurso. Ele foi o articulador do evento na Câmara Municipal de São Paulo.

Alexandre Camillo, ex-presidente do Sincor-SP e ex-superintendente da Susep, disse que não há lugar melhor para comemorar a data do que a Casa do Povo, porque o corretor de seguros possui mandato e outorga para representar o povo. “Fortes são os corretores, que levam proteção diária a sociedade”

Nilton Molina, presidente do Conselho do Instituto da Longevidade da MAG Seguros, ressaltou que apesar dos seus 88 anos, mais de 60 deles como segurador, ele é um homem que ainda necessita da assessoria de um corretor de seguros. Rivaldo Leite, presidente do Sindicato das Seguradoras de São Paulo, falou sobre a contribuição do corretor de seguros e do Sincor-SP. “É um momento especial porque é uma entidade com poder de contribuir com a sociedade de forma positiva e propositiva”.

Manuel Matos, 1° VP da Fenacor, homenageou quem pavimentou o caminho para que se chegasse até aqui. “Somente a evolução garante a longevidade. A arte de proteger vem da arte de ser mãe, das mulheres que lutam pela preservação da espécie. O futuro agora está nas mãos das mulheres”, afirmou o executivo.

Roberto Santos disse que o mundo está muito veloz. “Mesmo com as mudanças como transformação digital e inteligência artificial, a importância do papel do corretor de seguros continua e o Sincor-SP é para sempre”.

HOMENAGENS

Como parte das celebrações de seus 90 anos, o Sincor-SP prestou homenagens às seguradoras parceiras da entidade e também a personalidades que fazem parte do mercado de seguros. Dentre as pessoas homenageadas estavam os corretores mais antigos associados ao Sindicato, os ex-presidentes do Sindseg-SP (Claudio Afif, Paulo Marraccini e Mauro Batista) e a jornalista Kelly Lubiato, editora da Revista Apólice.