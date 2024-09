Justos fecha parceria com 20 novas assessorias

A Justos acaba de firmar parceria com 20 novas assessorias de seguros para ampliar sua distribuição com corretores em todo o país. A iniciativa reforça o compromisso da Justos em oferecer uma solução inovadora e digital para o mercado de seguros, conectando ainda mais corretores à sua proposta de seguro auto transparente e eficiente.

Com essa expansão, a Justos busca alcançar um maior número de clientes e fortalecer o relacionamento com os corretores, oferecendo uma experiência de seguro diferenciada, simplificada – e justa!

As novas parcerias da Justos na região de Minas Gerais incluem Leão & Filhos, C6Seg e ASSEG, ambas sediadas em Belo Horizonte. Em Brasília, as novas assessorias parceiras são a BR Infinite e Laço Forte, enquanto em Goiânia a Machado & Ferreira fortalece a expansão.

No Rio de Janeiro, as novas assessorias parceiras são a CDS e Prime, e no Espírito Santo, a PRESEG. Em Campinas, as parcerias são com a Marchan e a Murijo, e na capital paulista, com a Genebra. Na região Sul, foram firmadas parcerias com a Agensel e COFE, de Porto Alegre, e a Coneccta, no Paraná. Já no Nordeste, a CONNECT AL, D+, DAXA, e SEG SA, em Recife, e a Corpar, em Salvador, são as novas assessorias parceiras da Justos.

“Com essas novas parcerias, damos mais um passo na missão de transformar o mercado de seguros automotivo no Brasil. Ao integrar assessorias regionais ao nosso ecossistema digital, conseguimos oferecer mais agilidade e eficiência tanto para os corretores quanto para os clientes. Nossa meta é simplificar processos, reduzir burocracias, oferecer o melhor atendimento ao cliente e permitir que os corretores utilizem ao máximo nossas ferramentas tecnológicas para entregar um serviço mais transparente e vantajoso. Estamos confiantes de que essa expansão trará ainda mais resultados positivos para todos os envolvidos”, afirma Luciano Lima, diretor comercial sênior da Justos.