Porto Seguro tem novas coberturas no seguro transportes

A Porto Seguro anuncia a ampliação do seu portfólio de seguro transportes com o lançamento de duas novas coberturas: RC-V (Responsabilidade Civil de Veículo) e Limpeza de Pista. Essas inovações chegam para reforçar a competitividade do produto no mercado e atender às necessidades de transportadores e embarcadores – proprietários de mercadorias. A contratação pode ser feita com um dos mais de 37 mil corretores parceiros da empresa.

Cobertura RC-V:

Trata-se de uma cobertura adicional disponível no seguro de RCTR-C (Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário de Carga), que oferece mais segurança e tranquilidade para empresas que lidam diariamente com o transporte de mercadorias, cobrindo responsabilidades civis em situações que podem ser ocasionadas a terceiros durante o transporte.

Cobertura Limpeza de Pista:

Outro grande destaque é a nova cobertura adicional para Limpeza de Pista, disponibilizada com duas opções de contratação via corretor:

Opção 01: Garante limpeza da pista, destinação de resíduos, além de amparo para danos morais e custas judiciais;

Garante limpeza da pista, destinação de resíduos, além de amparo para danos morais e custas judiciais; Opção 02: Garante limpeza de pista, destinação de resíduos, danos morais e custas judiciais, inclusive se decorrentes de eventos não acidentais, como derrame, vazamento e queda de mercadoria do veículo transportador.

O amparo de custas judiciais e danos morais a terceiros resultantes da queda da mercadoria em pista ou acostamento é um diferencial do seguro de transportes da Porto, bem como a opção de contratação para eventos não acidentais.

Com um modelo de precificação simplificado e competitivo, essas inovações possibilitam uma maior oferta de produtos e serviços de qualidade, que se destacam no mercado pela sua abrangência e valor agregado.

A Porto conta com mais de 37 mil corretores parceiros para garantir orientações aos clientes em todas as etapas, com atendimento personalizado e que garantem as coberturas ideais para cada necessidade.