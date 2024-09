Porto amplia oportunidades para colaboradores com deficiência

Próximo ao Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência (21 de setembro), a Porto destaca uma de suas novas iniciativas voltadas ao público interno: o programa “Florescer”, que proporciona ações direcionadas ao desenvolvimento, autoconhecimento, pertencimento e fortalecimento da autoconfiança dos mais de 500 colaboradores com deficiência da empresa.

A iniciativa oferece palestras, letramento e exemplos de boas práticas para apoiar o desenvolvimento de cada pessoa, assegurando que se sintam preparadas para assumir qualquer posição desejada. A primeira ação da jornada incluiu uma palestra abordando como ser protagonista da sua própria história e carreira, conduzida por Milca da Silva, coordenadora de diversidade do Instituto XP, com a participação de 136 colaboradores.

Pensando na construção de uma jornada, neste mês o programa seguirá com um exercício de autoconhecimento voltado para os 4 temperamentos humanos. Em seguida, o foco será inteligência emocional e autoconfiança, com discussões sobre como enfrentar desafios diários. Já em novembro, uma especialista do RH da Porto compartilhará dicas práticas para ajudar a todas as pessoas presentes a se prepararem para entrevistas e se apresentarem com mais segurança, confiantes de seu potencial.

“O Florescer foi construído a partir das necessidades mapeadas em pesquisas e interações com participantes do grupo de afinidade do Juntos, nosso programa de diversidade, equidade e inclusão. Nosso objetivo é criar ferramentas dentro da organização para apoiar as particularidades e demandas de cada pessoa. Vamos dar ênfase à questão da autoconfiança, pois percebemos que as inseguranças que muitas pessoas trazem são um dos principais desafios”, afirma Patrícia Coimbra, diretora de Gente e Cultura da Porto.

Além da novidade, ao longo deste ano, a companhia realizou a 17ª edição do Programa de Formação da TI, e pela terceira vez, intencionalmente, contou com uma turma afirmativa para pessoas com deficiência, oferecendo 25 vagas e possibilidades futuras de integração ao quadro de colaboradores. Criado em 2007, o programa visa qualificar profissionais de tecnologia, proporcionando desenvolvimento técnico e comportamental com um modelo personalizado de capacitação. Com a iniciativa, após o treinamento, 15 alunos do curso se tornaram Portolovers e passaram a compor as equipes de tecnologia da Porto.

Para promover um aprendizado eficiente e inclusivo, o treinamento foi adaptado para garantir a acessibilidade de todas as pessoas participantes. As aulas contaram com intérpretes de Libras e legendas para alunos com surdez, e o software NVDA (leitor de tela livre, aberto e portátil para a Microsoft Windows) foi utilizado pela pessoa com deficiência visual para a leitura dos conteúdos expostos em telas. Além disso, toda a equipe buscou compreender os desafios individuais e oferecer suporte contínuo, por meio de novas soluções e reforços nas situações de dificuldades.

Do individual ao coletivo

Visando continuar evoluindo, a companhia iniciou, em 2022, uma pesquisa de acessibilidade aberta a todas as pessoas com deficiência. Os resultados são analisados em diversas áreas da empresa, incluindo RH, equipe de obras, espaço saúde e segurança corporativa, para implementar melhorias com base nas sugestões recebidas. Em 2023, a pesquisa recebeu 225 respostas, das quais 98% dos participantes avaliaram os canais de comunicação da Porto, os sistemas de RH e os eventos como acessíveis. Isso representa um aumento de 2 pontos percentuais em relação ao ano anterior.

Patrícia reforça que a Porto tem construído diálogos que reconhecem que experiências individuais são importantes para construir ambientes coletivos que sejam realmente diversos. “Ter um olhar atento para a vivência de pessoas com deficiência e suas particularidades fortalece o sentimento de que todas as pessoas importam. Reconhecemos que ainda temos um longo percurso pela frente, mas estamos comprometidos em seguir avançando nessa jornada”, finaliza.