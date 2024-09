Lojacorr destaca oportunidades para corretores da zona sul de SP

A Unidade Lojacorr Zona Sul, gerida por Lucas Camillo, está em expansão e abrindo oportunidades a mais corretores de seguros de ingressar no modelo de negócios. Para receber corretores que já fazem parte, prospects e outros profissionais que desejam conhecer melhor o modelo Lojacorr, a Unidade realiza um encontro no dia 03 de outubro, das 15h às 17h no Espaço de Eventos Vermögen – Rua Dr. Aramis Ataíde, 110 – Vila Cruzeiro – São Paulo.

Segundo o gestor Lucas Camillo, o evento tem como objetivo reforçar a marca da Lojacorr no mercado, mostrar que está expandindo em São Paulo, onde já atuam outras 4 Unidades, e agora com atendimento mais próximo aos corretores na Zona Sul.

“A Unidade Lojacorr Zona Sul/ SP está de portas abertas para novos corretores de seguros. Por isso estamos promovendo este evento, em uma tarde de apresentações e oportunidades, onde teremos uma conversa boa e aprendizado”, convida Lucas Camillo. “Venha nos conhecer e trocar boas ideias com profissionais do nosso mercado”, reforça.

O evento contará com a presença da diretoria da Lojacorr e a participação de Alexandre Camillo, que foi superintendente da Susep e presidente do Sincor-SP, e falará sobre o cenário de oportunidades aos corretores de seguros. “Será um evento muito especial, uma boa oportunidade de os corretores ouvirem tudo o que podemos oferecer ao seu negócio”, finaliza Lucas Camillo.