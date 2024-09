Icatu Seguros anuncia mudanças no seguro de vida Horizonte

A partir desta segunda, dia 9, clientes do Horizonte, seguro de Vida Individual Resgatável da Icatu Seguros podem quitar a cobertura vitalícia em cinco anos. Luciana Bastos, diretora de produtos de vida, diz que o produto vem sendo aprimorado desde 2019 para oferecer opções mais alinhadas com as necessidades de corretores e clientes.

“O Horizonte entrega um dos preços mais acessíveis do mercado, com opções de capital segurado e coberturas bem abrangentes, além de contar com um processo de subscrição ágil e inteligente. Com essa nova possibilidade de quitar a apólice em cinco anos, nosso objetivo é tornar o produto mais flexível, atendendo às necessidades financeiras de diferentes perfis de segurados”, afirma

Com o objetivo de proporcionar proteção durante todas as fases da vida, o Horizonte conta com diversas coberturas adicionais, incluindo invalidez por acidente, invalidez por doença, doenças graves, diária por incapacidade temporária e diária por internação hospitalar. Além disso, os segurados do Horizonte contam com o benefício de seguro viagem e assistência domiciliar.