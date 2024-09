A ocorrência recorrente de fenômenos climáticos no interior paulista, com resultados devastadores em curto espaço de tempo, já é tratada como cíclica pelo agronegócio e por prefeituras locais. Nos incêndios do último mês, o setor agropecuário paulista estima prejuízo de R$ 1 bilhão. Por conta deste fenômeno de mudanças climáticas, a busca por seguro contra incêndios tem aumentado na Vokan Seguros e a corretora tem oferecido um seguro simples para os agricultores, com cobertura total para estes incidentes.

Segundo o head em seguros agrícolas da Vokan, Weverton Anício, o seguro cobre incêndios oriundos de seca extrema, fogo e vento. “Os agricultores de cana-de-açúcar estão buscando esta opção para manter a safra em segurança. Este seguro é feito exclusivamente contra incêndio e cobre o custo de produção em toda a fase de vida da cana. A vantagem é que ele é bem acessível e tem cobertura para doze meses”, afirma.

O seguro contra incêndio minimiza perdas provocadas por mudanças climáticas durante a safra. “Infelizmente, temos percebido que já não há mais padronização climática no decorrer do ano e as catástrofes (seca, incêndio, inundação) estão ficando mais comuns. O agricultor precisa ter sua safra segurada para garantir o futuro de seus negócios.”

Há três anos, cidades paulistas viveram um boom de incêndios em agosto, que passaram de 1.111, no ano anterior, para mais de 2.200, segundo dados do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais). O cenário de agora se repete da mesma forma, com seca muito severa, geada e tempestade de poeira. Com previsão de muito calor e pouca chuva em setembro, a Defesa Civil mantém o alerta para todo o estado.