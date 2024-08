Competições de hipismo marcam os 50 anos da Sabemi

Aberto em setembro de 2023, o calendário de comemorações dos 50 anos da Sabemi Seguradora se encerra neste mês, no Rio de Janeiro, com a disputa de duas competições hípicas. A primeira – o já tradicional Concurso de Saltos Nacional Copa Sabemi acabou dia 11 de agosto.

“A Copa Sabemi sempre reúne conjuntos competitivos e nos proporciona disputas de altíssimo nível. Temos muito orgulho de dar nome a este torneio que é referência em qualidade técnica”, afirma Antonio Tulio Lima Severo, diretor-presidente da Sabemi, ex-competidor e um grande admirador do hipismo.

Guilherme Foroni, campeão do Grande Prêmio Sabemi 2023

A segunda competição promovida pela seguradora é a Copa Sabemi de Adestramento, que será realizada pela primeira vez na história entre os dias 15 e 18 de agosto. O torneio, que também acontecerá na Sociedade Hípica Brasileira, no Rio de Janeiro, terá provas com premiação em espécie de R$ 70 mil. Além do concurso nacional de adestramento, a Copa Sabemi terá uma programação paralela que inclui uma palestra ministrada pela juíza da Federação Equestre Internacional (FEI), Claudia Mesquita, e eventos sociais e gastronômicos para confraternização.