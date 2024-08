Startup oferece solução contra fraudes em planos de saúde

EXCLUSIVO – O setor de saúde suplementar vem sofrendo com diversos tipos de fraude que comprometem a sustentabilidade das empresas. A Tepmed é uma plataforma de gestão financeira que atua na antecipação de recebíveis e bancarização para atendimento particular, reembolso ou rede credenciada, para clínicas médicas, cirurgiões e hospitais que trabalham com planos de saúde.

A empresa foi criada em 2023 e, de acordo com Fábio Hagime, CEO e fundador, o objetivo, ao oferecer financiamento para procedimentos médicos, é proporcionar uma solução inovadora para clínicas, hospitais e pacientes. “A tecnologia da Tepmed fortalece o caixa das instituições de saúde, evitando fraudes e permitindo que elas ofereçam tratamentos sem depender apenas dos recursos próprios”, diz ele.

De acordo com o executivo, ao viabilizar o financiamento de procedimentos médicos, a Tepmed coloca o foco na saúde dos pacientes, permitindo que eles tenham acesso a tratamentos essenciais, sem preocupações financeiras imediatas. Isso porque a startup oferece uma solução específica para o setor de saúde garantindo uma alternativa especializada e direcionada para financiar procedimentos médicos de forma segura e eficiente.

Como funciona

A Tepmed desenvolveu uma tecnologia que viabiliza o financiamento de procedimentos médicos, assegurando que os pacientes possam receber os tratamentos necessários sem que isso afete suas economias.

“Estamos oferecendo às pessoas a possibilidade de financiar cirurgias, exames, atendimento médico e entre outros, garantindo que ninguém precise adiar ou cancelar tratamentos essenciais devido a limitações financeiras. A saúde deve ser uma prioridade e acessível a todos, assim como a compra de um carro ou de um imóvel”, explica Hagime.

Ele detalha que a Tepmed oferece uma infraestrutura tecnológica que permite a automação de processos financeiros e administrativos, garantindo eficiência e transparência. A plataforma é especializada em soluções de financiamento e gestão de recebíveis para o setor de saúde.

Com um time próprio e infraestrutura escalável, o executivo diz que as práticas de mercado da Tepmed oferecem segurança para que as transações sejam realizadas conforme os regulamentos vigentes, facilitando a rotina das clínicas e operadoras de saúde, permitindo um foco maior na qualidade do atendimento aos pacientes.

Hagime ressalta ainda que a plataforma se destaca pela segurança e compliance rigorosos com tecnologias que ajudam na prevenção de fraudes. Ele garante ainda que os clientes que adquirem a plataforma passam por processo interno de compliance em que são avaliados os procedimentos realizados, a veracidade das informações e condutas, entre outros.

Dessa forma, ao antecipar os recebíveis, a Tepmed evita que as clínicas e hospitais enfrentem demoras nos pagamentos. Hagime diz que a avaliação de crédito feita pela startup também leva em consideração a sustentabilidade financeira do plano de saúde que está sendo utilizado para o procedimento médico.

Ele acrescenta que ao usar padrões de segurança como criptografia de ponta a ponta e aplicação de segurança em todas as camadas da infraestrutura em cloud ajudam a garantir a escalabilidade do produto.

“Para o cliente e usuário, a segurança está na autorização de 2 fatores e a dupla aprovação, sendo um deles o gestor, para alterações de dados sensíveis como dados de cadastro, dados bancários, entre outros fatores” detalha.

O paciente tem a possibilidade de adquirir o financiamento e realizar o desembolso para a clínica referente ao seu procedimento, com um processo prático e seguro de bancarização, totalmente alinhado com os normativos do Banco Central.

Ele diz que é feita uma rigorosa checagem em todos os usuários da plataforma, considerando imagem, reputação, histórico judicial, procedimentos médicos ofertados, onde é feita a validação e evidências dos procedimentos médicos realizados, verificando a veracidade dos mesmos e dos valores praticados.

“Ao menor indício de possibilidade de lavagem de dinheiro, superfaturamento de valores ou qualquer outro tipo de prática não condizente com nossas políticas, seja clínica, hospital ou laboratório, não será aceito como usuário dentro da plataforma Tepmed”, garante.

As fraudes no setor de saúde suplementar têm se tornado uma preocupação crescente, afetando operadoras, pacientes e a sociedade como um todo. Reembolsos indevidos, estornos de valores e práticas fraudulentas impactam negativamente a sustentabilidade dos planos de saúde e a qualidade dos serviços oferecidos.

Ao viabilizar o financiamento de cirurgias, exames e atendimentos médicos para permitir que os pacientes recebam tratamentos essenciais sem afetar suas economias, a Tepmed ajuda na gestão financeira já que a plataforma oferece antecipação de recebíveis para as clínicas, garantindo fluxo de caixa estável, transparência bancária e estruturas rigorosas de compliance e segurança.

“Com uma abordagem focada na eficiência financeira e na segurança, nós contribuímos para a sustentabilidade das clínicas e hospitais, beneficiando tanto os prestadores de serviços quanto os pacientes”, acredita o CEO da Tepmed.

Ele conta ainda que a perspectiva futura da empresa é ser o melhor e maior parceiro financeiro e tecnológico do mercado de saúde. “Nosso propósito é impulsionar o crescimento e a sustentabilidade financeira das empresas da área por meio de soluções financeiras, inovação tecnológica e compliance”, .

Temos um roadmap tecnológico para continuar desenvolvendo o produto Tepmed, de modo que consigamos entregar as melhores soluções para os nossos clientes e desenvolver cada vez mais segurança contra fraudes aos planos de saúde.