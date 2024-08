Punta Cana será o destino do Top Seller Assist Card 2024

A Assist Card anuncia Punta Cana, na República Dominicana, como destino do Top Seller 2024. O prêmio tem como objetivo reconhecer as agências de viagens e corretoras que mais se destacaram na venda dos planos de seguro-viagem da companhia ao longo do ano.

Os vencedores ganharão uma viagem para Punta Cana, que acontecerá de 2 a 6 de novembro de 2024, com hospedagem no exclusivo Lopesan Costa Bávaro Resort. O hotel foi inaugurado em 2019 e é um dos mais novos hotéis cinco estrelas do destino, com serviço all inclusive de primeira linha e qualificação Triple A.

“Os resultados de 2024 já estão surpreendentes. De janeiro a julho deste ano, já vendemos mais do que 2019. Isso só foi possível graças ao apoio das agências de viagens e corretoras de seguros. Por isso, queremos retribuir essa parceria e confiança levando nossos Top Sellers para uma viagem cinco estrelas no Caribe”, diz Alexandre Camargo, diretor-geral da Assist Card no Brasil.

Como participar?

A campanha é válida para vendas e apólices emitidas entre 01 de agosto e 30 de setembro de 2024. A cada seguro-viagem emitido, o emissor ganhará pontos, que variam de acordo com o plano vendido:

Bilhetes emitidos nos Planos 100, 150, 200 ou 250, acumulam 5 (cinco) pontos por dólar vendido;

Bilhetes emitidos no Planos 1M, acumulam 10 (dez) pontos por dólar vendido;

Bilhetes emitidos nos demais planos, incluindo planos domésticos, acumulam 1 (um) ponto por dólar vendido.

No fim da campanha, os oito emissores que mais acumularem pontos ganharão a viagem, que inclui passagem aérea (ida e volta), hospedagem no Lopesan Costa Bávaro Resort e passeios no destino. O grupo viajará no voo direto da GOL, que liga Guarulhos a Punta Cana. Os vencedores serão anunciados em outubro de 2024.

Nesta 6ª edição, as vagas do prêmio Top Seller serão distribuídas por região, sendo: 1 vaga para emissores do Norte e Nordeste; 3 vagas para emissores do Sul; 4 vagas para emissores do Sudeste; 2 vagas para os destaques que serão eleitos pela performance de 2023/2024. O regulamento da campanha está disponível no link: https://agencias.assistcard.com/br.