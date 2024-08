Aliá completa cinco anos de excelência em Seguros Garantia

EXCLUSIVO – A Aliá Seguros foi fundada em 2019 com a missão de ofe- recer serviços financeiros de maneira inovadora, simples e objetiva, criando elos cada vez mais fortes entre seus clientes e entidades governamentais. Desde o início, a empresa definiu como seus pilares principais o atendimento eficiente e de qualidade, preço competitivo e agilidade.

A trajetória da Aliá Seguros é marcada por um crescimento acelerado e sólido no mercado de seguros. Desde o início, a empre- sa surgiu para atender um gap no mercado de seguros habitacionais e garantias financeiras. Desde o princípio, a corretora estabeleceu parcerias estratégicas, como com o Banco Pan e Fairfax, para ofere- cer seguros de garantia para a construção civil, incluindo término de obra, pós-entrega e riscos de engenharia.

Thiago Bortoleto Cabral, CEO e fundador da Aliá, iniciou sua carreira em 2011 como gerente regional no interior de São Paulo, atuando com grandes empresas como Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e BRB. Durante esse período, o seguro garantia judicial tornou-se lei, equiparando-se ao depósito em espécie. Junto com esse marco muita experiência foi adquirida, através de operações complexas com grandes empresas de renome nacional em diversos segmentos como varejo, óleo e gás, energia, construção civil e instituições financeiras, promovendo o seguro garantia judicial como uma forma de aliviar o caixa dessas companhias.

Após esse período de dedicação e empenho, muita bagagem foi adquiri- da nestes processos complexos, eis que chega o momento do nascimento da Aliá Seguros Para Empresas.

No primeiro semestre de existência, a Aliá alcançou quase R$ 6 milhões de faturamento, diversificando seu portfólio de produtos. Com a Chubb, fechou um contrato de risco nomeado em um centro de distribuição de uma das maiores redes varejistas do estado de São Paulo. A empresa também se destacou no modelo de assessoria personalizada para grandes seguradoras, viabilizando negócios que poderiam não acontecer.

Em 2021, a Aliá começou a operar com a seguradora lider de seguro garantia do pais e já no primeiro ano tornou- se a segunda maior produtora de vendas de seguro habitacional. O crescimento da empresa foi de 300%, e, no segundo ano, em 2022, foi de 305%, com 550% de aumento no número de clientes atendidos e 480% em termos de prêmios emitidos.

Com o crescimento da empresa, surgiram também novas filiais – Avenida Paulista em São Paulo, São José do Rio Preto e Marília, todas no Estado de São Paulo, para emitir mais de R$ 25 milhões em prê- mios e atender mais de 700 clientes no primeiro ano. Em 2021, a Aliá foi reconhecida pela Revista Apólice com o Prêmio Melhores do Seguro.

Em 2022, a Aliá atingiu a marca de R$ 30 milhões em prêmios emitidos, atraindo a atenção de grandes multinacionais.

Em 2024, no quinto ano de existência, a Aliá consolidou sua marca no mercado. A empresa enfrenta grandes desafios, desde questões simples de sistemas até complexas de gestão, mas sempre se mantém firme no crescimento estruturado e na valorização de seus colaboradores. A Aliá continua buscando novos clientes e oportunidades, com uma gestão focada no desenvolvimento de pessoas e estruturação do mercado de seguro habitacional e riscos especiais.

NÚMEROS ATUAIS

O crescimento da empresa foi exponencial desde o início. Em 2020, a empresa cresceu 305%, com um aumento de 550% no número de clientes atendidos e 480% em termos de prêmios emitidos. A criação de um Conselho, com a participação de ex-presidentes da Caixa Econômica Federal e grandes advogados foi fundamental para esse crescimento.

CONSOLIDAÇÃO DA MARCA

A Aliá tem como objetivo ser uma das maiores corretoras de seguros da construção civil nos próximos cinco anos. A empresa está em negociações para atender clientes de benefícios e seguro de automóveis, além de continuar a investir em seguro habitacional e garantia. A empresa também valoriza seus colaboradores, oferecendo benefícios como Gympass e promovendo treinamento e desenvolvimento contínuo.

A Aliá é um exemplo de que um sonho pode se tornar realidade. “Ele só foi possível porque procuramos ouvir o que os colaboradores falam e desejam. É o desafio de todo um setor crescer de forma estruturada, construindo um universo com mais empatia”, completa Cabral.