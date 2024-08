Allianz Seguros premia corretoras de seguros no Rio de Janeiro

A Allianz Seguros realizou uma premiação exclusiva às corretoras parceiras do Rio de Janeiro nos segmentos Private e Diamante. Promovido no Restaurante VAMO, na zona Sul da cidade, o evento contou com a participação de 40 profissionais, que foram recepcionados por accounts, gerentes de filiais e por Livia Prata, diretora comercial Regional Rio de Janeiro e Espírito Santo da companhia. Na ocasião, a Allianz reconheceu as três corretoras de cada segmento que mais se destacaram em crescimento de Prêmio Líquido Emitido (PEL) no primeiro semestre deste ano.

No início da premiação, Livia fez um breve discurso agradecendo a presença de todos os parceiros de negócios, inclusive daqueles que se deslocaram do interior do estado. A executiva também ressaltou a importância da parceria estabelecida pela Allianz com cada um deles.

“É uma oportunidade de estarmos mais próximos e confraternizarmos juntos, dando o devido mérito, reconhecendo e agradecendo ao crescimento e a essa conquista. Esperamos fortalecer ainda mais essa relação e estar cada vez mais presente no cotidiano dos nossos parceiros”, disse.

Confira as corretoras premiadas pela Allianz Seguros como destaques do primeiro semestre, no Rio de Janeiro:

SEGMENTO DIAMANTE

Êxito Mais

Renatinho Corretora

RBM Brokers ADM

SEGMENTO PRIVATE