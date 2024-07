Seguro viagem oferece proteção para turbulência

Sempre que se fala em seguro viagem, na maior parte das vezes, as pessoas pensam em problemas pontuais como perda de bagagem e até uma necessidade médica, mas e se o problema acontecer durante o voo, tem cobertura?

Na segunda, dia 1º veio à público o problema que aconteceu no voo com a aeronave da Air Europa que fazia trajeto entre Espanha e Uruguai e sofreu fortes turbulências. Passageiros ficaram feridos e cinco deles permanecem internados em um hospital em Natal até essa quinta, dia 4. Nesses casos, o seguro viagem cobre a internação?

Alexandre Camargo, diretor-geral da Assist Card no Brasil, conta que a cobertura pode variar conforme o tipo de seguro contratado pelo passageiro. “No caso do voo da Air Europa, tínhamos alguns segurados a bordo que foram atendidos em Natal, e os eventuais custos serão cobertos pela Assist Card”, revela.

Porém, o executivo destaca um ponto muito importante na hora de contratar um seguro viagem. Ele diz que algumas pessoas definem a data final da vigência da apólice como a data do embarque de volta, o que seria um erro.

Camargo explica que o ideal é contratar o seguro considerando a data de chegada ao país já que muitos voos iniciam a viagem durante a noite, mas só aterrissam em solo brasileiro no dia seguinte.

“Neste caso, se o seguro for contratado com a vigência até a data de saída do voo e a emergência acontecer já no dia seguinte, a apólice estará vencida e isso poderá ser um problema. Então, a dica de ouro é sempre contratar o seguro considerando a data de aterrissagem no seu destino final”, encerra Camargo.