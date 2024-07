Mapfre lança campanha para corretores de seguros de vida

A Mapfre lançou a edição 2024 do Club Milla, campanha internacional de incentivo à venda de seguro de vida individual por corretores parceiros da empresa. Pela primeira vez, desde a criação do programa, a conferência anual do grupo será no Brasil, reunindo corretores de seguros de toda a América Latina, no Rio de Janeiro, para premiar os vencedores e compartilhar conhecimentos.

Para apresentar os detalhes e benefícios da campanha, a Mapfre realizou uma live com a participação de executivos da companhia. Estiveram presentes Raphael Bauer, diretor comercial do canal corretor, Carolina de Molla, diretora comercial de seguros de vida, Diego Bifoni, diretor territorial, e Patrícia Machado, gerente de formação comercial.

Durante a apresentação, os corretores puderam conhecer mais sobre a campanha e tirar dúvidas sobre como participar e aproveitar as oportunidades oferecidas. A programação contou ainda com a participação especial de Rogério Araújo, diretor da TGL Consultoria Financeira, que abordou o potencial de mercado para profissionais do setor.

O Club Milla é uma iniciativa internacional da Mapfre que visa incentivar a produtividade e a profissionalização dos corretores de seguros especializados no segmento Vida. Com uma abordagem inovadora, a campanha oferece uma série de benefícios exclusivos para os participantes de maior produção, incluindo acesso a conteúdos de tendências de mercado, formação internacional e mentoria com especialistas internacionais.

“A importância do seguro de vida tem crescido nos últimos anos tanto no cenário global como no Brasil, especialmente devido à pandemia e ao aumento da preocupação das pessoas com o futuro de suas famílias. Com a campanha Club Milla deste ano, queremos ampliar a oferta dos nossos produtos e valorizar o trabalho dos nossos corretores, que são essenciais na orientação e proteção de nossos clientes“, afirmou Raphael Bauer, diretor comercial do canal corretor da Mapfre.

“No Club Milla, os corretores terão acesso às principais informações e ferramentas do segmento, permitindo que ofereçam uma proposta de valor cada vez mais atrativa e diferenciada aos seus clientes. Nosso objetivo é contribuir para a profissionalização contínua e o sucesso de nossos corretores num mercado em plena expansão“, acrescentou Carolina de Molla, diretora comercial do segmento.

Benefícios do Club Milla

A campanha Club Milla 2024 terá a duração de um ano, sendo retroativa a janeiro, e premiará os corretores que acumularem mais ‘millas’ no período. Para as vendas de janeiro a junho, cada 1 real equivale a 1 milla. E para incentivar a produção no segundo semestre, a partir de julho, cada 1 real irá equivaler a 2 millas em vendas do produto Vida Você Multiflex. Os resultados serão divulgados mensalmente, permitindo que todos os corretores cadastrados, ativos e regularizados no Canal Corretor da Mapfre participem da competição.

A partir da primeira venda, o corretor já é habilitado como ‘Aspirante’ no Club Milla. Os corretores que acumularem a partir de 20.000 millas atingem a condição de ‘Membro’, obtendo acesso a uma série de vantagens exclusivas. Aqueles que ultrapassarem a marca de 100.000 millas se tornarão ‘Membros Seletos’ com um volume ainda maior de benefícios exclusivos.

Como parte do incentivo, os 10 melhores ‘Membros Seletos’ serão convidados a participar de um evento internacional para os melhores colocados de toda a América Latina, que será realizado no primeiro trimestre de 2025 no Rio de Janeiro. Os ganhadores e seu acompanhante aproveitarão de uma estadia de quatro dias. O pacote inclui passagens aéreas, hospedagem, traslados e seguro-viagem, além de uma programação de networking organizada pela Mapfre.