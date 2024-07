Capitalização será tema de encontro da Capemisa no CVG-RJ

“Desvendando as Possibilidades de Negócios com Capitalização”, será o tema da palestra ministrada por especialistas da Capemisa Capitalização, durante o café da manhã promovido pelo Clube Vida em Grupo do Rio de Janeiro (CVG-RJ), em sua sede no Centro do Rio, na quarta-feira, dia 17 de julho.

As palestrantes irão compartilhar as suas expertises na área de Capitalização e Seguros. São elas: as gerentes comerciais Marcia Moratti e Vanusa Menezes, ambas com mais de 10 e 25 anos de experiência respectivamente, e a gerente atuarial Anna Paula Nardi, com mais de 35 anos de atuação na área.

Para participar é preciso se inscrever acessando:

https://cvgrj.rds.land/cvgrj-eventos

O evento é gratuito e as vagas são limitadas.

Serviço:

Evento: Café da Manhã com Capemisa Capitalização

Data: 17 de julho, quarta-feira

Horário: 9h30 às 12h30

Local: Sede do CVG-RJ

Endereço: Rua da Quitanda, 159/ 12º andar – Centro -Rio de Janeiro