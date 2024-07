Akad anuncia Odete Queirós para área de Parcerias e Afinidades

A Akad anunciou o nome de Odete Queirós como sua primeira Head de Parcerias e Afinidades. O movimento evidencia a estratégia da seguradora de acelerar a criação de programas e produtos especialmente direcionados a parcerias comerciais. A projeção da Akad é expandir em pelo menos 20% o volume de prêmios alcançados a partir de operações de parcerias até o final de 2024.

Graduada em Administração de Empresas com especializações em Marketing de Serviços e Gestão de Projetos, Odete Queirós acumula mais de 20 anos de experiência no mercado de seguros. Antes de chegar à Akad, foi responsável por estruturar programas de afinidades do Itaú Unibanco e comandou a estrutura de afinidades na Marsh.

Nos últimos dois anos, a Akad já colecionava parcerias bem-sucedidas ancoradas em riscos corporativos com empresas como Stone, MarketUp, Dentalis, Oggi e Linker Bank. Com a recente estreia no segmento de Seguro de Pessoas, a seguradora ganha fôlego para impulsionar e diversificar novas parcerias voltadas agora ao capital humano, criando um elo direto com o consumidor final.

De acordo com a executiva, a companhia passa a ter nas mãos a oportunidade de explorar novos riscos. “Queremos desenhar produtos customizados para grupos específicos de consumidores”, afirma a nova Head da Akad, que encara o desafio como oportunidade ideal para difundir a cultura do seguro a pequenas empresas e empreendedores da nova economia, incluindo profissionais autônomos e liberais. “Temos tecnologia e demanda para criar coisas novas, a Akad sempre manifestou disposição e flexibilidade para propor soluções mais disruptivas”, acrescenta.

Além de ouvir o consumidor final, a companhia assegura que as necessidades e reinvindicações dos corretores também serão tratadas com prioridade na nova estratégia de parcerias. Segundo Queirós, a intenção é apoiar os profissionais na atuação com os programas de afinidade, ajudando-os a construir um pitch de vendas a partir de conceitos de cross selling e experiência do cliente.

Com os investimentos recentes em inteligência artificial e digitalização, a Akad já é capaz de emitir mais de 80% de suas apólices online, progresso este que facilita a jornada de integração com eventuais novos parceiros. Os primeiros produtos e programas de afinidade liderados pela nova Head serão anunciados ainda em breve.