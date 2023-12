Prudential do Brasil renova patrocínio à tenista Bia Haddad Maia

A seguradora Prudential do Brasil anuncia a renovação do patrocínio até 2025 à tenista Bia Haddad Maia, primeira brasileira a figurar no top 10 do ranking mundial da Associação de Tênis Feminino (WTA, na sigla em inglês) depois da Maria Esther Bueno. A parceria, iniciada em janeiro de 2023, também será renovada com o técnico da atleta, Rafael Paciaroni.

“Estamos muito felizes e orgulhosos de renovar essa parceria. Bia é exemplo de garra, força e determinação. Em um ano histórico, ela provou ser uma atleta resiliente e de alta performance, atributos que conversam com os valores da nossa marca. Seguiremos juntos torcendo pelas suas vitórias”, celebra o vice-presidente de Marketing e Clientes da Prudential do Brasil, Carlos Cortez.

“Estou muito feliz em continuar fazendo parte da família Prudential por mais dois anos. Sempre busco parceiros que estejam alinhados aos meus valores e que também possam me dar segurança para entrar em quadra tranquila, tanto pensando na vida profissional, quanto pessoal. Sei que estou em boas mãos”, Bia Haddad Maia.

Para a gerente sênior de Marketing da Prudential, Fernanda Riezemberg, a renovação do patrocínio à atleta compõe a estratégia para os próximos dois anos, consolidando a seguradora como importante incentivadora do esporte nacional. “Estar ao lado das pessoas em todos os momentos e cuidar dos seus legados é missão da Prudential, por isso, queremos estar ao lado de Bia em sua jornada, seja protegendo, apoiando nos desafios, ou celebrando suas conquistas”, afirma.

O patrocínio prevê a inclusão da logomarca da Prudential na viseira utilizada pela atleta, participação em conteúdos para redes sociais, presença em eventos corporativos, realização de uma clínica de tênis, entre outros. Em 2023, Bia Haddad participou do primeiro torneio de tênis promovido pela Prudential, o Prudential Open, e também esteve na convenção anual da seguradora com parceiros comerciais, realizada em Roma.

Conquistas de campeonatos – Com o patrocínio da Prudential, Bia Haddad conquistou importantes vitórias. Foi campeã de duplas no WTA 1000, em Madrid, vice-campeã de duplas em Indian Wells 1000 e campeã em simples e duplas do WTA Elite Trophy. Ao todo foram 25 campeonatos, com destaque para a participação na semifinal de Roland Garros, nas oitavas de final de Wimbledon e na semifinal de Abu Dhabi 500.