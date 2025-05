Mapfre leva clientes à final da CONMEBOL Libertadores

A paixão do brasileiro pelo futebol volta a ser o ponto de partida para a nova campanha publicitária da seguradora Mapfre, que estreou esta semana nas emissoras de TV, rádios, plataformas de streaming e redes sociais. Patrocinadora oficial da Conmebol Libertadores pelo segundo ano seguido, a companhia aposta em uma ação promocional que oferece prêmios e viagens para a final do campeonato, reforçando a nova tagline da companhia ‘Bom de Mapfre’.



Batizada de ‘Torcida Mapfre: ao seu lado no caminho para a glória’, a campanha estará no ar de abril a setembro deste ano. Durante esse período, clientes pessoas físicas com apólices ativas dos seguros auto, vida multiflex ou residencial poderão se cadastrar no site e participar da promoção. A cada contratação ou renovação desses produtos, o cliente recebe dois números da sorte para concorrer. Quem já tem uma apólice válida ou entra no ‘Club Mapfre’, programa de fidelidade da seguradora, também ganha mais chances de ganhar. Os sorteios são feitos pela Loteria Federal.



Serão sorteados diversos kits exclusivos com bola, boné e mochila oficiais da Conmebol Libertadores, e cinco viagens com acompanhante para a final da competição, incluindo passagens, hospedagem em hotel 5 estrelas, traslados, seguro viagem, ingressos e brindes personalizados. Neste ano, a grande decisão será disputada em Lima, capital do Peru.



“Queremos entregar experiências que ficarão para sempre na memória dos nossos clientes. A campanha conecta a emoção do futebol com o nosso propósito de estar presente nos momentos importantes da vida. E viver uma Final de Libertadores é, sem dúvida, um deles”, afirma Jacqueline Izabel Gomes da Silva, diretora de Clientes e Inteligência Comercial da Mapfre.

Novo vídeo celebra torcida e proteção

Com criação da agência Jones, o novo filme da campanha (disponível aqui) retrata a rotina de torcedores em dias de jogo, no trânsito, a caminho do estádio ou reunidos com amigos para mostrar como a emoção do futebol faz parte do dia a dia, refletindo a energia da CONMEBOL Libertadores. A peça associa essa vivência à presença da MAPFRE, reforçando a ideia de que a proteção da marca acompanha os clientes nos momentos mais importantes.



“A continuidade da MAPFRE como patrocinadora da CONMEBOL Libertadores nos permite aprofundar a construção de marca em um território de grande identificação com o público. Trabalhamos para traduzir a proposta de valor da companhia em uma narrativa autêntica e consistente, que conecta proteção e emoção com naturalidade e relevância“, afirma Marcelo Chianello, CEO da Jones.



O filme está sendo exibido nos intervalos da programação da Band, ESPN e YouTube, e também está presente em ações de merchandising com os apresentadores Neto (Os Donos da Bola) e Renata Fan (Jogo Aberto), ambos da Band. A campanha ainda conta com spots em rádios como Bandeirantes e Disney.



A campanha também reforça o novo posicionamento da marca, que traduz o valor de ser cliente da companhia. “Com o conceito ‘Bom de Mapfre’, queremos transmitir que quem é cliente da seguradora tem mais do que um seguro, tem acesso a benefícios, vantagens exclusivas e experiências marcantes. No universo do futebol, isso significa sair da torcida e viver a emoção dentro do estádio. Já no dia a dia, significa ter mais tranquilidade e confiança para seguir em frente. Criamos um conceito para reforçar que estar com a gente é bom de verdade”, completa Tatiana Cerezer, diretora de Comunicação e Marketing da Mapfre.



Além da publicidade, a Mapfre realizará um evento reunindo clientes, parceiros de distribuição e ídolos do futebol brasileiro para um jogo comemorativo. A partida será no estádio do Canindé (São Paulo), com direito a uniformes personalizados, arbitragem profissional e sessão de autógrafos com ex-jogadores.