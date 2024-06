Seguro de vida: 3 passos para escolher a melhor cobertura para o seu perfil

Registrando um crescimento de 15,2% no primeiro trimestre de 2024, o setor de seguro de vida tem ganhado cada vez mais espaço nas famílias brasileiras. É o que indica o Relatório Síntese Mensal, referente ao mês de março, divulgado pela Susep (Superintendência de Seguros Privados), que vem registrando crescimento frequente dessa proteção em comparação ao último ano. Somado a isso, a pesquisa aponta ainda que o seguro de pessoas, que considera outras proteções como doenças graves e acidentes pessoais, registrou alta de 19,8% no acumulado de arrecadações do ano, chegando a R$60,3 bilhões.

Neste contexto, especialistas têm analisado as tendências e os fatores que estão impulsionando essa expansão e apontam estratégias na hora de escolher o produto ideal.

“É comum que, quando um cliente pensa em seguro de vida, se lembre apenas da cobertura para caso de morte. Mas existem outras opções para uso do próprio segurado em vida. A segunda questão que mais gera dúvida é sobre o valor que deve ser contemplado pela cobertura. Por isso, é importante sempre analisar alguns pontos que devem ser considerados na hora de escolher o seguro pessoal”, explica Mateus Nicolau, diretor Comercial da Azos.

Para ajudar os consumidores que estão em busca de uma proteção para as finanças da família em caso de imprevistos, o executivo separou três passos essenciais para escolher a melhor opção de produto de acordo com cada necessidade:

Entenda a sua necessidade

Assim como cada família, cada cobertura tem uma particularidade. Por isso, na hora de escolher a modalidade certa, é importante levar em consideração o contexto familiar e todas as pessoas que dependem financeiramente de você. Por exemplo, quando falamos de seguro de vida pensando em sucessão, a indicação é de que a cobertura seja o equivalente a pelo menos 15% do valor patrimonial. Dessa forma o valor do sinistro pode ajudar a família arcar com os custos de inventário e liberação dos bens. Já o seguro de invalidez e de doenças graves, devem considerar a possibilidade de ser uma garantia financeira para arcar com custos extras de tratamento ou até mesmo para estabilidade financeira por um período. Além disso, é essencial considerar o seguro de vida como um planejamento financeiro, dessa forma é possível assegurar que todos estejam devidamente protegidos, independentemente das incertezas do futuro.

Entenda os riscos aos quais você está exposto

Conhecer as próprias necessidades e as possibilidades que o seguro de vida oferece é o primeiro passo para realizar uma boa escolha. Dessa forma, entender os riscos aos quais se está exposto pode facilitar na hora de pensar na cobertura ideal. Por exemplo, é preciso se perguntar se existe a possibilidade de ficar afastado do trabalho e o quanto isso pode impactar na sua vida e na vida das pessoas que dependem de você. Outra questão que deve ser avaliada é: em caso de falecimento, existe alguém que vai sofrer um impacto financeiro? Pensar nessas e em outras necessidades assim como os objetivos pode facilitar na hora de escolher uma cobertura ideal. Além disso, é preciso avaliar outros cenários, como por exemplo outras proteções que podem ser acionadas durante a vida do segurado, como seguro para doenças graves e invalidez. Assim, é possível realizar um balanço e ter uma noção do que é uma necessidade para o segurado e seus dependentes.

Como escolher a cobertura que mais faz sentido?

De acordo com Nicolau, o mais importante é que cada pessoa entenda o perfil em que se encaixa. Para isso, o ideal é pensar em algumas questões chaves e avaliar os benefícios que cada cobertura disponível oferece. O mercado oferece uma ampla gama de serviços e produtos, sendo importante estudar e analisar qual delas suprirá as necessidades específicas de cada segurado. Nesse ponto, um corretor de seguros pode ser um aliado importante, pois o profissional poderá estudar o mercado e oferecer coberturas mais personalizadas. Entre as principais coberturas, vale destacar algumas necessidades. São elas:

Ausência e falecimento: Plural, essa é uma modalidade que se encaixa para todos os perfis. Pois além de não entrar nos processos de inventário, o pagamento aos beneficiários é realizado em poucos dias. Dessa forma, a proteção auxilia familiares, principalmente, a organizarem as pendências após o falecimento e facilitando a sucessão patrimonial. Para se ter uma ideia, há casos diversos onde os segurados optam pela contratação para ajudar a arcar com os custos dos processos sucessórios após o falecimento.

Incapacidade temporária: Caso você tenha algum histórico familiar de doenças graves ou existe algum indicativo que possa desencadear algum quadro delicado de saúde, é indicado pensar na possibilidade de contratar a proteção com o objetivo de ter um complemento na renda para arcar com os gastos de tratamento. Além disso, muitas famílias veem a realidade mudar com a descoberta de doenças ou acidentes que demandam tratamentos custosos e duram um longo período. Essa modalidade garante um respaldo financeiro para realizar o tratamento e também pensar em outras formas de garantir o sustento familiar

Invalidez permanente: Apesar de todos estarmos sujeitos a sofrer um acidente, o tipo de profissão é outro ponto que deve ser levado em conta para a escolha da cobertura ideal. Essa é uma opção essencial para aqueles que estão mais suscetíveis a imprevistos e permite uma tranquilidade maior para lidar com as incertezas da vida, principalmente para aqueles que dependem da sua força de trabalho para gerar renda, visto que é uma proteção que garante respaldo financeiro caso o segurado fique inválido permanentemente,

Doenças Graves: Caso você tenha algum histórico familiar de doenças graves ou existe algum indicativo que possa desencadear algum quadro delicado de saúde, é indicado pensar na possibilidade de contratar a proteção com o objetivo de ter um complemento na renda para arcar com os gastos de tratamento. Além disso, muitas famílias veem a realidade mudar com a descoberta de doenças ou acidentes que demandam tratamentos custosos e duram um longo período. Essa modalidade garante um respaldo financeiro para realizar o tratamento e também pensar em outras formas de garantir o sustento familiar

O crescimento do seguro de vida e pessoas está cada vez maior. O mercado vem ampliando a carteira de produtos e oferecem serviços de proteção diferenciados que incluem até mesmo a possibilidade de um seguro para os dias de afastamento do trabalho, por exemplo. Por isso, a orientação de um profissional da área, como os corretores, é importante na hora de contratar e escolher as melhores proteções para o seu perfil. Quanto mais informações e mais detalhados forem os dados fornecidos, mais assertivas serão as proteções e os valores a serem pagos.

N.F.

Revista Apólice