Diante de um mundo cada vez mais conectado e dependente da tecnologia móvel, a proteção dos aparelhos celulares se tornou uma necessidade. Com o objetivo de oferecer mais comodidade e segurança aos clientes, o Grupo Casas Bahia acabou de anunciar uma parceria com a seguradora Zurich, para coberturas de celulares.

As coberturas de Roubo, Furto Qualificado, Furto Simples e Danos Acidentais são ofertadas por meio do aplicativo banQi. Ao acessar o aplicativo e clicar no banner correspondente, os clientes são direcionados para uma página de contratação, onde podem avaliar as opções disponíveis e selecionar o plano mais adequado para o seu dispositivo. É possível adaptar a proteção de acordo com suas necessidades específicas, escolhendo entre um plano econômico, com franquia e coberturas reduzidas, ou um plano completo, com ampla cobertura e franquia.

Luís Reis, diretor de Parcerias da Zurich, ressalta que “a iniciativa reafirma o compromisso da empresa em ofertar soluções personalizadas para todos os perfis de consumidores, com um olhar especial para a experiência do cliente”.

“Um dos nossos principais atrativos é a abrangência global, permitindo cobertura contra roubo, furto qualificado e quebra acidental em qualquer lugar do mundo, com cobertura imediata, ou seja, sem necessidade de carência. Além disso, os clientes podem escolher entre diferentes opções de cobertura, e como diferencial, podem personalizar o plano de acordo com suas preferências. A contratação é realizada de forma 100% digital, simplificando o processo para os usuários”, destaca Rafael Rocha Costa, diretor de Serviços Financeiros do Grupo Casas Bahia.

Para Reis, existe um grande potencial de crescimento deste mercado, pois estima-se que menos de 10% dos celulares do país tenham proteção de um seguro. “Nossa meta é ampliar a proteção da sociedade e reforçar o posicionamento da Zurich como líder em inovação no seguro para smartphones”, explica. O executivo ressalta que o cliente conta ainda com a possibilidade de indenização em minutos, com o apoio de ferramentas de Inteligência Artificial no acionamento do seguro.

