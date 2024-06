Seguradora ALM realiza duas premiações e sorteio do Dia dos Namorados

No mês de maio, a Seguradora ALM contemplou duas sorteadas: a primeira foi com uma balança de bioimpedância através do Projeto Vida Longa, no Instagram @seguradoraalm. Evelyn Inácio Padilha, de 22 anos. Ela é moradora de Criciúma (SC) e estudante de Nutrição. A outra contemplada na Campanha PIX Premiado com o valor de R$ 30 mil, foi a dona de casa Aliete Lemos, de 84 anos, do Rio de Janeiro.

A Seguradora ALM avança com as ações voltadas para as pessoas, e aumenta a demanda dos sorteios mensais, com propósito de levar a conquista de hábitos saudáveis com o Projeto Vida Longa, e a possibilidade de uma extra, com através da Capitalização.

Alexandre Dominguez, CEO da Seguradora ALM, reforça que é preciso envolver a sociedade nesses sorteios, independentemente de ser ou não segurado da companhia. “Já promovemos o PIX Premiado com os nossos segurados, através da Capitalização. Iniciamos as ações voltadas para o Projeto Vida Longa, com objetivo de democratizar não só os sorteios, mas o acesso a uma jornada saudável, atrelada as nossas premiações realizadas mensalmente, no Instagram. O seguro é para pessoas, e os sorteios também. Estamos empenhados em proporcionar o que temos de melhor, para ampliar o acesso ao seguro para todos”.

O Projeto Vida Longa contou com os sorteios mensais no Instagram, além das ações voltadas para gastronomia, atividades físicas ao ar livre, gravação com médicas especialistas sobre a saúde do corpo e da mente, e as veiculações dos videocasts “Palnos Seguros com a ALM” veicu Youtube da Seguradora ALM lados na Rádio BandNews FM-RJ, e no canal do Youtube da Seguradora ALM . Já o PIX premiado, contempla os beneficiários da Seguradora ALM em periodicidade mensal, através da Capitalização, com valores que chegam a R$ 30 mil.

O próximo videocast será veiculado no dia 12 de junho, na Rádio BandNews FM-RJ, com a participação da dermatologista Barbara Bornay, especialista em rejuvenescimento facial, corporal e íntimo. No mesmo dia, às 17 horas, acontece o primeiro episódio da série “Dra. Bornay e as Bárbaras”, no Youtube da Seguradora ALM. Para o mês dos namorados, o Projeto Vida Longa vai sortear três cafés da manhã com um acompanhante, no Copacabana Palace. Para participar, é só acessar o Instagram da @seguradoraalm, e conferir os detalhes.

