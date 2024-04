SulAmérica lança edição do PRA Super Campeões 2024

O lançamento da campanha da SulAmérica, a “PRA Super Campeões”, ocorreu em uma noite cheia de novidades e reconhecimentos aos vencedores do último desafio de 2023. O evento aconteceu no bar “Sweet Secrets”, localizado em São Paulo, e contou com show de Nando Reis e transmissão ao vivo para corretores de todo o Brasil, que acompanhavam o encontro remotamente.

Entre as inovações do programa, que chega a sua 14ª edição em 2024, houve destaque para o lançamento do aplicativo “PRA 360º”, disponível nas lojas de aplicativos: play store e apple store. O app é a primeira plataforma de uma seguradora voltada a engajar corretores, unifica incentivos e campanhas em um único espaço.

O app oferece um canal de comunicação unificado, programa de pontos por engajamento na plataforma e possibilita que os participantes acompanhem a sua posição e performance na campanha. Todo corretor terá uma página pessoal com conteúdo comercial próprio, podendo compartilhar todas as novidades da SulAmérica diretamente nas suas redes sociais, através do aplicativo.

“A SulAmérica abre o ano de 2024 trazendo inovação. O aplicativo PRA 360º é uma resposta aos nossos parceiros corretores, que nos pediram mais autonomia para acompanharem suas performances e nós respondemos com uma solução 100% digital, levando o programa para a palma da mão de cada um deles. Não temos dúvidas de que esse movimento trará benefícios e muitas oportunidades de negócios”, celebrou Simone Cesena, diretora de Marketing da SulAmérica.

Após a edição 2023 do programa, que contou com aumento de premiados e experiências VIPs ao redor do país, o primeiro ciclo de 2024 já está valendo. De março a maio deste ano, as maiores pontuações irão definir os vencedores do primeiro trimestre, levando os premiados e seus acompanhantes para mais uma experiência exclusiva.

