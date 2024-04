Seguradoras de Property em Taiwan deverão continuar lucrando, apesar do recente terremoto

O terremoto de magnitude 7,2 que atingiu recentemente a costa leste de Taiwan trouxe desafios significativos para a indústria de seguros. Apesar de causar danos substanciais, especialmente em Hualien, com edifícios desabados e perturbações na infra-estrutura, espera-se que as seguradoras resistam bem ao impacto financeiro. Prevê-se que os regimes apoiados pelo governo mitiguem as perdas, embora as seguradoras possam reavaliar a exposição ao risco e ajustar os prêmios para manter a rentabilidade, de acordo com a GlobalData , uma empresa líder em dados e análise.

Aarti Sharma, analista de seguros da GlobalData, comenta: “Estando localizada numa das três principais regiões sísmicas do mundo, Taiwan está sujeita a calamidades naturais, especialmente terramotos. Como resultado, a penetração do seguro contra terremotos é moderadamente alta em Taiwan, e espera-se que o atual terremoto resulte em sinistros elevados para seguradoras e resseguradoras locais”.

De acordo com o Banco de Dados de Seguros Globais da GlobalData , espera-se que os sinistros de seguros patrimoniais representem uma parcela de 11,6% do total de sinistros de seguros gerais em 2024, totalizando 14,1 bilhões de TWD (0,5 bilhões de dólares). No entanto, com este evento, as reivindicações reais em 2024 poderão aumentar assim que o impacto completo do terremoto for percebido.

Apesar das perdas, não se espera que a rentabilidade global da indústria de seguros gerais em Taiwan seja significativamente afetada, uma vez que a taxa média de sinistralidade dos seguros patrimoniais permaneceu baixa, em 31,5%, durante 2019–23.

Além disso, a maior parte das perdas será suportada pelo Fundo de Seguro Residencial contra Terremotos de Taiwan (TREIF). O governo criou o TREIF em 1999 para criar um grupo de seguro contra terremotos e fortalecer o mecanismo de seguro contra terremotos no país. O seguro sísmico subscrito pelas seguradoras gerais é cedido ao TRIEF que retém a maior parte do risco e transfere o restante para resseguradores nacionais e internacionais. A partir de 1º de abril de 2024, o limite de assunção de responsabilidade do risco do seguro residencial contra terremotos foi aumentado para TWD 120 bilhões (US$ 3,7 bilhões).

Sharma acrescenta: “No entanto, no curto prazo, para manter a rentabilidade, as seguradoras patrimoniais poderão reavaliar a sua exposição ao risco, o que deverá aumentar as taxas de prémio das apólices de seguro patrimonial e apoiar o crescimento do seguro patrimonial”.

Como resultado, espera-se que o setor de seguros patrimoniais cresça de TWD 51,8 bilhões (US$ 1,7 bilhão) em 2024 para TWD 66,8 bilhões (US$ 2,2 bilhões) em 2028, em termos de prêmios brutos emitidos (GWP) a uma taxa composta de crescimento anual. (CAGR) de 6,5% ao longo de 2024–28.

Com o impacto considerável do recente terremoto em propriedades residenciais e comerciais, a demanda por apólices contra incêndio e riscos naturais que cubram seguro contra terremotos também deverá aumentar em 2024 e 2025. Espera-se que as apólices contra incêndio e riscos naturais representem uma participação de 80,4%. do GWP total do seguro de propriedade em 2024.

Sharma conclui: “O recente terramoto poderá traduzir-se em sinistros mais elevados do que o previsto para as seguradoras e resseguradoras em Taiwan. Espera-se que o aumento da frequência de tais calamidades naturais em grande escala crie ainda mais procura pelas políticas contra incêndios e riscos naturais no país, o que apoiará o crescimento do seguro de propriedade nos próximos cinco anos”.

N.F.

Revista Apólice