Focada em atrair os mais jovens para o mercado, Porto lança Programa Gerações

EXCLUSIVO – Com o objetivo de desenvolver um mercado mais atraente para os jovens, a Porto lançou na manhã desta quarta-feira (03/04) o Programa Gerações. Apoiada por um grupo de 50 corretores parceiros, que foram indicados pelas suas sucursais, a seguradora deseja formar novos profissionais para que eles possam atuar em um setor mais tecnológico e moderno. O principal objetivo é fazer com que as novas gerações enxerguem o segmento como uma possibilidade de empreender e construir uma carreira. A iniciativa foi criada pela Porto Educ, hub de treinamento e comunicação interna.

Eva Miguel, diretora executiva de Produção Brasil da companhia, afirma que há muito tempo a empresa vem debatendo o tema sucessão, que é uma das principais dificuldades dentro das corretoras. “O Programa começou a ser desenhado para atrair esses jovens, que muitas vezes não enxergam a profissão de corretor de seguros como uma possibilidade de atuação. Com 38 anos de Porto, vi o setor mudar diversas vezes e tive que me reinventar. Isso faz parte da rotina do corretor, que é um empresário do mercado de seguros. Contaremos com a ajuda dos parceiros para conquistar jovens e trazê-los para a nossa indústria”.

De acordo com a executiva, com tantas transformações na sociedade e nos negócios, é fundamental manter o mercado sustentável e perene para que as seguradoras possam continuar protegendo milhares de brasileiros. “Se não capacitarmos as novas gerações para trabalharem neste segmento, o futuro da profissão corretor de seguros pode ser prejudicado. Por mais que a gente avance em tecnologia, não podemos esquecer que estamos lidando com pessoas e suas famílias, e é o corretor que, além de construir um relacionamento mais próximo ao cliente, sabe identificar suas necessidades”.

O Programa Gerações ocorrerá ao longo de 2024, sem data para acabar, e contará com encontros virtuais e presenciais. Além disso, a Porto vai disponibilizar conteúdos sobre temas como liderança, gestão de pessoas, marketing digital, ASG, órgãos reguladores e processos de venda para desenvolvimento dos participantes, dando a oportunidade para que eles contribuam com a seguradora através de projetos, que serão apresentados para uma banca de executivos da empresa para serem implementados ao portfólio da companhia.

“Queremos construir oportunidades de melhorias para agregar valor às corretoras, oferecendo produtos e estratégias e elevando a performance para um patamar inovador em parceria com a Porto. Vamos proporcionar experiências que impulsionam o desenvolvimento pessoal e profissional, fortalecendo as habilidades dos participantes do Programa e maximizando o seu sucesso”, diz Oliver Zselinszky, superintendente de Marketing da seguradora.

Segundo Zselinszky, os corretores têm papel fundamental para a Porto alcançar a ambição de ser uma life tech company. “Ao fazermos o rebranding da marca e lançar as verticais, mudamos o pensamento de que a Porto é apenas uma seguradora de automóvel. Um dos objetivos do Programa Gerações é passar a mensagem de que, assim como o mercado de seguros, a empresa também evoluiu. Vamos demonstrar como usamos tecnologia para entregar produtos e serviços que façam a diferença na vida das pessoas, e saber que ofertamos algo que entrega valor para tantos brasileiros pode atrair os jovens, que atualmente estão mais antenados às questões sociais”.

Nicole Fraga

Revista Apólice