Em parceria com Peper, MAG Seguros lança seguro educacional

A MAG Seguros lançou em parceria com o Peper (Proteção Escolar Permanente), o “Educacional MAG”. O lançamento do produto aconteceu nesta quarta-feira (03/04), na matriz da seguradora e teve como objetivo reforçar a importância do seguro educacional, tanto para as instituições de ensino quanto para os responsáveis financeiros pelos estudantes. O evento contou com a presença do Helder Molina, CEO da companhia, e dos diretores do Peper, Elaine Patente e Alexandre Godinho.

O Educacional MAG é uma solução que oferece segurança e estabilidade financeira para os responsáveis pelo pagamento das mensalidades escolares. Para Waldemir Couto, diretor de Mercado da MAG Seguros: “Com a chegada do produto educacional, a MAG completa o leque de proteções disponíveis para o ambiente escolar. Já oferecemos o seguro vida em grupo para professores e funcionários, e no último ano, em colaboração com o Peper, introduzimos o seguro de acidentes pessoais para os alunos. Agora disponibilizamos um portfólio completo de seguros, atendendo a todas as necessidades das escolas brasileiras e reforçando nosso compromisso com a segurança e o bem-estar das instituições de ensino do país”.

Por que contar com um seguro educacional?

Um seguro é um importante instrumento para um bom planejamento financeiro. Se tornando ainda mais pertinente quando o objetivo da proteção contratada é garantir que os filhos ou dependentes tenham acesso à educação de qualidade sem que isso comprometa a renda e o orçamento familiar.

Para as instituições de ensino, o seguro educacional é uma garantia de recebimento dos valores das mensalidades, de forma que, mesmo que os responsáveis sofram alguma instabilidade financeira, algo cada vez mais comum diante das circunstâncias econômicas atuais, os pagamentos sejam realizados. E os números ilustram bem tal situação: de acordo com dados levantados pelo Instituto Semesp, vinculado ao Semesp (Sindicato das Entidades Mantenedoras de Ensino Superior), no primeiro semestre de 2020, que marcou o início da pandemia, a evasão apresentou um aumento de 14% em relação ao mesmo período de 2019.

Como a solução da MAG Seguros funciona?

Na MAG Seguros, as coberturas oferecidas envolvem tanto a proteção financeira quanto a pessoal para alunos, colaboradores e pais, seja em caso de acidentes durante a vida escolar ou em situações que comprometam a capacidade de pagamento do responsável financeiro. Todo o portfólio vem acompanhado por uma série de diferenciais, entre eles a aceitação para o primeiro ingresso do responsável financeiro até 70 anos e a proteção a partir do pré-escolar até o ensino superior.

N.F.

Revista Apólice