Susep compõe comitiva do governo brasileiro na China

A Susep (Superintendência de Seguros Privados), representada pela diretora Júlia Normande Lins, participou na segunda-feira (18), em Pequim, da 10ª Reunião da Subcomissão Econômico-Financeira da Comissão Sino-Brasileira de Alto Nível de Concertação e Cooperação (COSBAN). O encontro foi copresidido pela embaixadora Tatiana Rosito, secretária de Assuntos Internacionais do Ministério de Fazenda do Brasil, e pelo Sr. Liao Min, vice-ministro do Ministério das Finanças da China.

Além da Susep, a delegação brasileira contou com a participação da CVM (Comissão de Valores Mobiliários), do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) e da Embaixada do Brasil em Pequim. A delegação chinesa contou com representantes do Banco do Povo da China (PBoC, na sigla em inglês), Administração Reguladora Financeira Nacional (NFRA, na sigla em inglês), Comissão de Seguros Privados da China (CSRC, na sigla em inglês), Administração Estatal de Reservas Estrangeiras (SAFE, na sigla em inglês), Banco de Desenvolvimento da China (CDB, na sigla em inglês), Banco de Exportação-Importação da China (China Eximbank, na sigla em inglês) e Academia Chinesa de Ciências Fiscais (CAFS, na sigla em inglês).

Os dois países trocaram impressões sobre a situação e perspectivas da economia global e sobre suas políticas macroeconômicas, bem como debateram sobre a agenda econômico-financeira bilateral, tratando de cooperação bancária, de seguros, de mercados de capitais e de finanças verdes. O lado brasileiro apresentou o Plano de Transformação Ecológica e as oportunidades de investimentos que se abrem com a nova industrialização.

Em sua apresentação, a diretora da Susep falou das possibilidades de interação entre os dois países. “Há muito o que ser feito e a China e o seu mercado têm espaço aberto para o diálogo tanto por parte da relação entre os reguladores dos nossos países, como por parte do próprio mercado segurador chinês, que pode encontrar no Brasil um amplo espaço para repousar seus negócios e construir, juntamente conosco, um ambiente competitivo e, sobretudo, com produtos de qualidade e que possam responder aos objetivos do desenvolvimento econômico”, disse Júlia.

Os dois lados discutiram, ainda, a cooperação em foros multilaterais e plurilaterais, como na Trilha de Finanças do G20, no BRICS, assim como no Novo Banco de Desenvolvimento (NDB, na sigla em inglês), no Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura (AIIB, na sigla em inglês), no Banco Mundial e no Fundo Monetário Internacional (FMI).

O encontro aconteceu no marco das celebrações do 50º aniversário do estabelecimento das relações diplomáticas entre Brasil e China e em preparação à VII Reunião Plenária da COSBAN, que será copresidida pelo vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, e pelo vice-presidente da República Popular da China, Han Zheng, prevista para ocorrer em junho, na China.

A comitiva brasileira em Pequim participou, ainda, do Fórum Financeiro Brasil-China, que ocorreu ontem (19).

