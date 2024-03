Bradesco Seguro Auto oferece desconto exclusivo para correntistas PJ

Os clientes Pessoa Jurídica correntistas do Banco Bradesco terão 5% de desconto para contratar o Seguro Auto. A promoção é válida para novas contratações e para veículos de passeio e picape.

E ainda contam com diversas vantagens do produto auto, como Assistência dia e noite com km ilimitado (opcional); Serviço de vidros, lanternas, faróis e retrovisores; Martelinho e Reparo Rápido; Carro reserva e muito mais. E o melhor, pagamento facilitado em 12 vezes sem juros no cartão de crédito Bradesco.

“Além do desconto, os clientes terão direito a todos os benefícios dos produtos de automóveis da Bradesco Seguros”, destaca o superintendente executivo de Produto Auto da seguradora, Eduardo Menezes. Segundo o executivo, além de uma cobertura completa do seguro, com diversas coberturas e serviços, os clientes contam também com facilidades, como Clube de Vantagens, com descontos exclusivos em diversos estabelecimentos, e aplicativo com todos os serviços do seguro na palma da mão.

Revista Apólice