Seguralta disponibiliza programas com benefícios aos franqueados

A Seguralta lançou no início do ano dois novos programas com benefícios para os franqueados: o Orange Club, programa com vantagens exclusivas para toda a rede de franquias, e o Million Partners Club, destinado a franqueados com faturamento anual acima de R$ 1 milhão. O Orange Club tem como principal objetivo estimular o crescimento das unidades e colocar o franqueado no centro do negócio. Os incentivos são concedidos de acordo com o faturamento anual realizada por cada unidade. Os benefícios vão desde ações de marketing e inscrições em cursos e capacitações, até descontos especiais para aquisição de novas franquias e parceria para caracterização ou reforma de fachada da loja. “O Orange Club é um plano de carreira dentro da rede Seguralta, no qual o franqueado recebe uma série de benefícios e vantagens exclusivas. Queremos incentivar nossos franqueados a ampliar a produção anual e crescer dentro da rede”, afirmou o CEO da Seguralta, Gustavo Zanon. Já no programa Million Partners Club, os benefícios são ainda mais exclusivos. A principal vantagem é a cessão de ações da vertical de seguros do Grupo Zanon, tornando esses franqueados sócios da Seguralta. Outros benefícios reservados exclusivamente aos participantes do Million Club são a inscrição gratuita em eventos nacionais de grande porte dos setores de seguro, franquia e empreendedorismo, e cadeira no Conselho Nacional de Franqueados. A empresa conta atualmente com oito franqueados integrantes deste grupo. No entanto, vale ressaltar que os franqueados são avaliados anualmente. Isto é, novos integrantes podem ser incluídos no programa ou deixarem de fazer do Million Club no próximo ano dependendo do volume de negócios produzido a cada ano. “O Million Club visa oferecer benefícios ainda mais especiais aos franqueados, incluindo ações da companhia para torná-lo esse franqueado não apenas um parceiro, mas um sócio da Seguralta. Com isso, buscamos estimular nossos franqueados a impulsionar cada vez mais a geração de negócios, através das melhores práticas, sempre mirando a geração de valor no longo prazo”, destaca Zanon. Tipos e modelos de franquia A Seguralta conta com três modelos de franquias - home office, basic e standard, com investimento inicial de R$ 35 mil. A empresa oferece imersão e cursos online aos novos franqueados, seguido por treinamentos presenciais. A capacitação dos profissionais para o mercado inclui temas como prospecção de clientes, técnicas de venda, estratégia de negócios, produtos, cálculo de apólices, marketing, atendimento a sinistro, gestão de rotina e pós-venda. Em 2023, a empresa seguiu sua expansão na rede franqueada, com 216 novas franquias, somando 1.971 unidades espalhadas por todo o país. Em comparação com o início do ano, no qual contabilizava 1.795 franquias, o crescimento é de 10%. N.F. Revista Apólice