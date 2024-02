O poder das soluções low-code/no-code e onboarding estratégico para seguradoras

Com um valor de mercado projetado para alcançar aproximadamente 7,5 trilhões de dólares até 2025 em GWP (prêmios brutos emitidos), segundo um estudo da Accenture, o setor de seguros é marcado por um cenário de intensas transformações digitais e regulatórias.

Seguradoras em todo o mundo buscam estratégias para lidar com pressões competitivas e expectativas crescentes dos clientes, enquanto navegam em um ambiente de negócios cada vez mais digitalizado e regulamentado.

Diante desse ambiente macroeconômico em constante evolução, as seguradoras enfrentam a necessidade urgente de otimizar suas operações. E, nesse sentido, as soluções low-code/no-code, aliadas a estratégias eficientes de onboarding, estão emergindo como chaves mestras para desbloquear novos patamares de eficiência operacional no setor.

A ascensão das soluções low-code/no-code

As plataformas low-code/no-code surgem como soluções revolucionárias, permitindo que as seguradoras desenvolvam e implementem aplicações personalizadas rapidamente.

Estudos indicam que estas plataformas podem reduzir o tempo de desenvolvimento de software em até 70%, um benefício inestimável em um setor onde a agilidade é crucial. Além disso, a redução de custos é notável, com algumas seguradoras relatando economias de desenvolvimento de até 30%.

Porém, cabe ressaltar que o sucesso na adoção de tecnologias inovadoras depende significativamente de um onboarding estratégico. Afinal, um onboarding eficaz garante que as equipes não apenas entendam as novas ferramentas, mas também estejam totalmente capacitadas para utilizá-las de maneira eficiente.

Estatísticas mostram que estratégias de onboarding bem implementadas podem aumentar a eficiência operacional em até 60%.

Sinergia entre tecnologia e estratégia: Resultados concretos

A combinação de tecnologias low-code/no-code com um onboarding eficiente traz resultados tangíveis e mensuráveis, tais quais:

Aumento da eficiência: Com a adoção dessas tecnologias, relatórios do setor apontam um aumento médio de 50% na eficiência das equipes operacionais;

Redução do tempo de lançamento no mercado: A capacidade de desenvolver soluções rápidas reduz o tempo de lançamento de novos produtos no mercado, com algumas seguradoras relatando uma redução de até 40%;

Melhoria na experiência do cliente: A implementação ágil de soluções personalizadas resultou em um aumento de até 45% na satisfação do cliente. Muito destas melhorias foram percebidas em funcionalidades de autoatendimento (self-service).

Para os líderes do setor de seguros, a adoção de plataformas low-code/no-code, complementada por onboarding estratégico, representa uma abordagem essencial para manter a competitividade. Estas soluções não só otimizam a eficiência operacional, mas também equipam as seguradoras para responder com agilidade às exigências do mercado e às expectativas dos clientes.

Em uma era de transformações rápidas e desafios contínuos, essas tecnologias são fundamentais para assegurar um futuro sustentável e lucrativo no setor de seguros.

* Por Luis Puntel, Business Relationship Manager da Softtek