Morre Henrique Brandão, um líder dos corretores cariocas

Com extremo pesar e consternação, a diretoria do Sincor-RJ comunica o falecimento, aos 74 anos, do nosso grande líder, o presidente deste Sindicato, Henrique Jorge Duarte Brandão, nesta segunda-feira (12 de fevereiro). Ao longo de sua vitoriosa trajetória, de quase seis décadas, como Corretor de Seguros, Henrique Brandão se destacou pela defesa enfática, intransigente e sem concessões dos interesses da categoria. Essa atuação tinha como principal foco a proteção dos pequenos Corretores de Seguros.

Foi um grande líder, ou melhor, ficará na história como a maior liderança dos Corretores de Seguros do Rio de Janeiro de todos os tempos. Marcou uma época e sempre foi muito querido por todos.

Henrique Brandão foi membro titular do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) e membro titular do Conselho de Recursos do Sistema Nacional de Seguros Privados, de Previdência Privada Aberta e de Capitalização (CRSNSP), nomeado pelo presidente da República, tendo sido reconduzido ao posto três vezes.

Foi também vice-presidente da Fenacor, presidente da Assurê Administração e Corretagem de Seguros, uma das maiores empresas do segmento em todo o Brasil, e proprietário da Positiva Administradora de Benefícios.

A cerimônia de despedida terá início às 10 horas desta quarta-feira (14 de fevereiro) na Capela Celestial do Cemitério do Caju, no Rio de Janeiro. A cremação ocorrerá no Crematório Memorial do Carmo às 13 horas.

Neste momento tão difícil, a diretoria e funcionários do Sincor-RJ manifestam o apoio e solidariedade aos familiares e amigos.

Henrique Brandão