Azos lança coberturas Morte Acidental e Invalidez Permanente Total por Acidente Estendida

A Azos acabou de lançar, em conjunto com a seguradora parceira, coberturas para Morte Acidental e para Invalidez Permanente Total por Acidente Estendida. Além disso, a empresa anunciou a retirada da carência no seguro de vida individual e de assistência funerária. De acordo com a insurtech, o objetivo é ampliar a prateleira de coberturas e alcançar novos perfis de segurados.

A cobertura de Morte Acidental chega para cobrir o óbito decorrente exclusivamente de acidente pessoal, sendo por evento externo, súbito, involuntário, violento ou causa física, que tenha como consequência direta a morte. Diferente das outras opções da empresa, essa cobertura deve ser contratada diretamente via corretor e serão aceitos clientes com idades entre 18 e 65 anos, que estejam dentro das regras pré determinadas.

Com base nas sugestões enviadas pelos corretores parceiros, a Azos também está lançando a cobertura de Invalidez Permanente Total por Acidente Estendida, exclusiva para médicos e dentistas. A partir de agora, poderão contratar esta nova cobertura, quem tem proteção para três eventos, incluindo a proteção para perda total do uso do dedo indicador.

“A ampliação da prateleira de produtos é mais um passo para oferecer proteções personalizadas e completas aos nossos clientes. A cobertura de Morte Acidental foi muito requisitada desde o início da nossa operação. Já o produto de invalidez por acidente, específico para médicos e dentistas, tem um desenho bastante inovador em relação ao que é oferecido pelo mercado”, disse Mateus Nicolau, Diretor Comercial da Azos.

Ajustes nas coberturas

Além dos novos produtos, a Azos anunciou alterações para novos clientes em coberturas já existentes, como a isenção da carência, de acordo com as regras do código civil, para a cobertura de morte e assistência funeral, no produto comercializado via canal corretor. “A isenção de carência agora nos permite oferecer um seguro de vida ainda mais vantajoso aos clientes. Associado ao valor acessível e à velocidade da emissão das apólices, esse novo benefício nos permite chegar a um nível muito mais competitivo no mercado”, completa Mateus.

Há quase três anos no mercado de seguro de vida, a Azos oferta, em parceria com a Excelsior Seguros, outras coberturas como diária de internação hospitalar, renda por incapacidade temporária, cirurgias e assistência funeral individual e familiar.

