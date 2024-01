Necessidade de reinvenção deve movimentar os serviços financeiros, incluindo seguros

EXCLUSIVO – Executivos do setor de serviços financeiros estão mais atentos à necessidade de reinvenção para a continuidade dos negócios. É o que aponta a 27ª edição da Global CEO Survey, pesquisa anual da PwC, que ouviu 4,7 mil CEO’s em mais de 100 países, incluindo o Brasil. 74% dos respondentes brasileiros acreditam que a Inteligência Artificial Generativa deve melhorar a qualidade dos produtos ou serviços das empresas nos próximos 12 meses, enquanto em outros países este índice é de 64%.

“Na medida em que as ameaças à sobrevivência das empresas convergem, diversas companhias estão buscando se reinventar para se destacarem perante a concorrência. Entretanto, isso não é o suficiente. É preciso adotar ações pensando em obter resultado no curto prazo, mas pensando também na operação do futuro”, afirmou Lindomar Schmoller, sócio da PwC Brasil e líder da Indústria de Serviços Financeiros, durante uma coletiva de imprensa online realizada na tarde de ontem (30).

A disrupção tecnológica e as mudanças climáticas são as duas grandes tendências analisadas pelo estudo. Entretanto, o setor de serviços financeiros, o qual o mercado de seguros faz parte, destaca-se em relação à questão tecnológica. Apesar do impacto projetado pela IA no Brasil, a implementação dessa tecnologia em todas as áreas das empresas ainda é uma realidade distante no país. Dos CEO’s brasileiros de serviços financeiros, 23% alegaram esse status de implementação. Na média geral do país, foram 30%.

Segundo Schmoller, ainda que o estágio de implementação da Inteligência Artificial Generativa nas organizações brasileiras esteja atrasado, já é possível ver o poder de influência desta inovação tecnológica. “A pesquisa apontou que 63% dos CEO’s do setor no Brasil acreditam que esta inovação aumentará a capacidade de criar confiança com os stakeholders. Além disso, 71% deles esperam um aumento na lucratividade com o uso da IA Generativa”.

A 27ª edição da Global CEO Survey também constatou que 91% das lideranças brasileiras de serviços financeiros acreditam que a Inteligência Artificial Generativa vai exigir, nos próximos três anos, o desenvolvimento de novas habilidades dos colaboradores. No Brasil como um todo, a média é de 77%. Os executivos também acreditam que a ferramenta pode gerar mais valor para o negócio e aumentar o nível de competitividade no setor.

Influenciados pelas tendências constatadas pelo estudo, os participantes brasileiros foram cautelosos ao traçarem perspectivas sobre os próprios negócios. 51% dos respondentes do setor acreditam que os negócios não serão economicamente viáveis em até uma década, se mantido o rumo atual. Na edição anterior da pesquisa este índice era de 34%.

“A disrupção tecnológica, as mudanças climáticas e outras megatendências globais em aceleração continuam a exigir adaptação dos CEO’s. Com uma maior percepção da necessidade de reinventarem seus negócios, os executivos esperam sentir um aumento na pressão por transformação e bom desempenho”, disse Schmoller.

Em comparação com os últimos cinco anos, os CEO’s do setor de serviços financeiros no Brasil enxergam que alterações associadas à tecnologia e às preferências dos consumidores terão maior impacto na forma como criam, entregam e capturam valor. 71% deles afirmam que as mudanças na preferência do cliente devem influenciar os negócios nos próximos três anos.

Do ponto de vista do mercado de seguros, Schmoller acredita que esta tendência deve impactar na maneira em que as seguradoras disponibilizam seus produtos para os segurados. “Um exemplo disso são os seguros intermitentes, nos quais os clientes contratam uma apólice de acordo com a sua demanda e necessidade. O setor está buscando ter um custo menor do produto ou serviço para aumentar a parcela da população brasileira segurada, que ainda é muito baixa quando comparada com outros países. O segmento tem um espaço de crescimento muito grande, e é preciso inovar para atrair o consumidor”.

Nicole Fraga

Revista Apólice