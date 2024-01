Liberty Seguros promove webinar de treinamento para corretores

A Liberty, seguradora parte do Grupo HDI, anunciou o lançamento do webinar “Planejamento Estratégico e Metas para 2024”, que acontece no dia 17 de janeiro, às 15h, no horário de Brasília. O treinamento online será apresentado por Mário Cunha, CEO da Academia de Marketing e professor da Fundação Getúlio Vargas (FGV) e da Saint Paul Escola de Negócios, com o objetivo de apoiar os corretores que desejam começar 2024 com metas bem estruturadas para ter uma performance melhor ao longo do ano.

O evento focará em quatro pontos principais de capacitação: 1) Como entender o papel do planejamento estratégico e do estabelecimento de metas; 2) Como gerenciar prioridades e trazer assertividade para a tomada de decisão; 3) Passos para desenvolver uma visão de longo prazo e de perpetuação do negócio; 4) Como trazer valor para o cliente e retorno para a empresa.

A novidade marca o início das ativações do programa Cresça com a Liberty em 2024, posicionamento 360 criado pela seguradora para desenvolver os parceiros e contribuir para ampliar seus negócios. Lançado em 2018, o projeto já impactou aproximadamente 30 mil profissionais por meio de capacitações, ferramentas e reconhecimento do trabalho deles.

O relacionamento próximo com os corretores é uma das principais premissas da Liberty Seguros há anos, por isso, a empresa sempre promove premiações, campanhas de incentivo e treinamentos para auxiliar no crescimento profissional de cada parceiro. Após a aquisição da companhia por parte da HDI, esses esforços serão mantidos, pois o grupo entende que os profissionais devem ser o coração da estratégia de negócios, já que são consultores indispensáveis para o mercado e a principal ponte entre os clientes e as seguradoras.

Os corretores interessados em fazer parte do webinar podem se inscrever por meio do link.

N.F.

Revista Apólice