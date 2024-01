Liberty Seguros conquista certificação “Age Friendly”

A Liberty Seguros, marca parte do Grupo HDI, recebeu a certificação “Age Friendly”, que classifica a companhia como amigável e receptiva para colaboradores com mais de cinquenta anos. A empresa foi a primeira do mercado de seguros a ser reconhecida pelo selo, concedido pela consultoria Maturi, representante do Instituto Age Friendly no Brasil, e ficou entre as únicas dez empresas do País que o possuem.

A certificação vem para coroar o trabalho da seguradora em Diversidade, Equidade e Inclusão (DEI) que, há muito tempo, é uma das frentes mais estratégicas para a empresa. O resultado positivo do selo é fruto dos índices de satisfação da própria companhia, advindos de anos de trabalho e de benefícios ofertados aos colaboradores, com o objetivo de fortalecer a cultura da Liberty por meio de ações de saúde e bem-estar.

“Nosso trabalho na área de DEI é muito bem estruturado, por isso, nos orgulhamos de tudo o que temos conquistado nessa frente. Levamos essas certificações muito a sério, pois elas são a prova de que estamos no caminho certo para garantir um ambiente de trabalho cada vez mais seguro para todos os nossos funcionários”, conta a Chief Talent Officer do Grupo HDI, Delane Giannetti. “Somos a primeira seguradora do mercado a receber o selo e tal reconhecimento só reforça o impacto positivo da nossa cultura como uma companhia diversa, que luta para que todos tenham os mesmos direitos, independentemente da idade”, completa.

N.F.

