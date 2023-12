Seguro auto é indispensável durante as férias

As férias de verão estão chegando e muitas pessoas optam por viajar de carro, seja para cidades mais próximas ou para se aventurar nos países vizinhos, como a Argentina e o Chile. E um item indispensável no planejamento é o seguro para o veículo. O produto se torna uma opção para evitar gastos financeiros inesperados, além de garantir a integridade do bem. Segundo dados divulgados pela Superintendência de Seguros Privados (Susep) , entre os meses de janeiro e setembro de 2023, o produto registrou crescimento de 12,6% na arrecadação em relação ao mesmo período do ano anterior.



O seguro auto oferece proteção contra roubo ou furto e a danos causados por incêndio acidental, colisão, queda de objeto sobre o veículo, inundação e também danos em consequência de acidentes aos pneus ou à pintura. “Ao contar com esse serviço, os clientes ficam preparados para qualquer eventualidade ou avaria que possa acontecer ao bem”, comenta Alessandra Monteiro, Diretora Técnica da Corretora de Seguros Bancorbrás.



Alessandra ressalta que as apólices podem ser personalizadas, de acordo com as necessidades de cada cliente. “Como, por exemplo, a cobertura de Responsabilidade Civil Facultativa, onde a seguradora paga as despesas caso o motorista segurado seja responsável por algum acidente que resulte em danos materiais ou corporais a terceiros”, comenta. “Há também a cobertura de Extensão de Perímetro caso o cliente esteja planejando uma viagem de carro para fora do país. Essa proteção internacional é essencial, pois cobre danos materiais causados ao próprio segurado”.



Seguros internacionais obrigatórios



Assim como alguns países exigem apólices específicas de seguro-viagem para os turistas, em casos de viagens de carro, alguns seguros auto também são obrigatórios para poder transitar com o veículo pelo território estrangeiro. Entre eles estão a Carta Verde e o Seguro Obrigatório contra Acidentes de Trânsito (SOAT).



A Carta Verde é obrigatória em destinos membros do Mercosul como Argentina, Chile, Paraguai e Uruguai. Ele é imposto para veículos de passeio, particulares ou alugados, motos, bicicletas motorizadas, reboque e motorhome registrados no Brasil. O seguro cobre morte, danos pessoais, despesas médico-hospitalares e danos materiais causados a terceiros. “O prazo do serviço pode variar de acordo com a necessidade do viajante e a duração do passeio, com período máximo de um ano”, aponta Alessandra. “Além disso, a assistência ao segurado é realizada por uma seguradora do país em que ocorreu o sinistro”.



O SOAT é para os turistas que desejam transitar de carro no Peru. Ele é emitido pela Associação Peruana de Seguradoras (APESEG) e cobre danos corporais e morte ao motorista, passageiros e pedestres, causados por um acidente de trânsito. Vale ressaltar que ele não oferece proteção em casos de danos materiais ao veículo do segurado ou de terceiros.



Assistência 24 horas



Algumas situações emergenciais também podem acontecer dentro da própria residência ou na estrada. “Um pneu furado ou uma bateria descarregada são situações que não são possíveis de prever e que podem acontecer a qualquer momento”, comenta Alessandra. “Nesses casos, o segurado pode acionar a assistência 24 horas que, imediatamente, envia um prestador de serviço a fim de resolver o problema o mais rápido possível”, finaliza.