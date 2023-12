Prudential do Brasil amplia parcerias comerciais no Nordeste

A Prudential do Brasil está ampliando sua carteira de parceiros comerciais, especialmente na Região Nordeste. Recentemente, a companhia firmou parceria com a ED Seguros, novo braço segurador da Empreender Dinheiro, para comercialização de seguro de vida em todo Brasil. Para celebrar a união, a empresa participou da terceira edição do Money Heroes, evento voltado para quem empreende com educação financeira no país, promovido pela ED no último final de semana em Recife.

O Nordeste é uma praça estratégica para a companhia e tem alto potencial de crescimento para o mercado de seguro de vida. De acordo dados divulgados pela Susep (Superintendência de Seguros Privados), a empresa registrou alta de 40% no faturamento de seguro de Pessoas (individual e coletivo), somando R$ 313 milhões nos primeiros nove meses do ano na região Nordeste. Somente no segmento coletivo, a seguradora somou R$ 30,4 milhões em prêmios emitidos na região, o equivalente a um aumento de 56% na comparação com o ano anterior.

Para o diretor de Parcerias Estratégicas Multicanais da Prudential do Brasil, Erick Kluft, a boa performance no Nordeste é fruto da aposta da seguradora em parcerias com corretoras que atuam com a oferta de proteções individuais e coletivas. “Estamos buscando constantemente novos parceiros e, para isso, é fundamental nossa participação em encontros e eventos do setor para fortalecer o relacionamento e ampliar networking com os corretores locais”, declarou.

De acordo com o CEO da corretora ED Seguros, Nelson Paiva, a expectativa com a nova parceria é bastante positiva. “Estamos felizes e orgulhosos em poder contar com a Prudential como uma das seguradoras parceiras neste projeto de distribuição de seguros de vida. Hoje, somos cerca de 2.000 planejadores financeiros qualificados e treinados, presentes em todos os estados do Brasil, oferecendo aos clientes soluções de proteção diferenciadas”, afirmou.

