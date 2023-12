MAG Seguros lança curta metragem comercial para campanhas de 2024

A MAG Seguros anunciou uma nova campanha institucional para 2024, com um curta metragem publicitário que vai ao ar nesta quarta-feira (6) em seu canal no Youtube. Com a assinatura “Especialistas em proteger seu futuro, hoje!”, o mote do novo posicionamento é comunicar, de forma inovadora no mercado, os benefícios dos produtos e serviços da empresa com um tom realista, educacional e que represente os lares brasileiros. O intuito foi aproximar o planejamento futuro ao presente, criando uma cultura previdente na vida da população conectando uma apólice de seguro ao dia a dia das famílias brasileiras como sinônimo de amor e proteção.

“Algumas barreiras culturais e comportamentais dificultam as conversas sobre planejamento financeiro e os imprevistos da vida. Este é o grande desafio de todas as seguradoras no país, não só da MAG. Há muito tempo, ademais após a pandemia, viemos ganhando fôlego com comunicações que nos ajudam a provar que não tem mais espaço para superstições: precisamos falar para o consumidor brasileiro que ter um seguro de vida para proteger o que se tem de melhor é um comportamento fundamental em qualquer planejamento e não precisa ser complicado. Foi por isso que decidimos levar essa comunicação para 2024”, comenta Leonardo Secundo, diretor executivo de marketing da MAG Seguros. “A ideia é evidenciar que ter uma previdência ou um seguro de vida vai além da segurança patrimonial. É deixar claro que a pessoa se importa com o que construiu até agora e com o amanhã daqueles que estão sempre com ela”, complementa.

A nova campanha será permeada por textos que remetem a uma conversa de conselhos entre amigos ou entes queridos. “O seguro de vida é um dos únicos serviços que ninguém quer comprar, e quando compra, não quer usar! É como as pessoas pensam, e para derrubar essa barreira, queremos mostrar o que o seguro de fato representa: é o travesseiro de uma noite de sono tranquila, é o guarda-chuva para não se molhar quando surge o imprevisto, é um lenço que acolhe e conforta em um momento difícil, e que bom que ele está lá!”, argumenta Secundo, que entende a nova campanha da empresa como uma grande lista de signos para o mercado.

Argumentos simples, relacionáveis e diretos estarão presentes para tangibilizar o direcionador estratégico de uma comunicação 360. O novo curta comercial possui 2 minutos de duração, e envolveu uma produção cinematográfica e muito personalizada, o que não é comum no setor de seguro de vida independente.

“Essa campanha estará presente em todos nossos materiais, internos e externos, além de ser veiculada nos canais digitais da seguradora. O objetivo é impactar todos os stakeholders da marca, de colaboradores a clientes, passando por corretores e parceiros do nosso negócio. Temos uma missão social também! Há muito tempo já destacamos que o trabalho de um corretor de vida e previdência também é salvar vidas. Ao longo de quase 200 anos de MAG, já levamos conforto e segurança financeira para milhares de famílias em momentos de desengano, e seguiremos firmes neste propósito por muito tempo ainda”, explica Secundo.

O vídeo principal da campanha está disponível no Youtube da MAG Seguros, neste link.

