Mercado de seguros cresce 8,4% até outubro

A Susep (Superintendência de Seguros Privados) acabou de divulgar o seu relatório Síntese Mensal referente a outubro de 2023, com base nos dados enviados pelas empresas supervisionadas à autarquia.

Segundo o relatório, a arrecadação do setor supervisionado, no acumulado até outubro, teve alta de 8,4% em relação ao mesmo período de 2022, totalizando R$ 319,23 bilhões em receitas. A edição traz ainda os valores que retornaram à sociedade através de indenizações, resgates e sorteios, totalizando R$ 185,64 bilhões no acumulado até o mês de outubro.

Os segmentos de seguros, danos e pessoas (excluindo-se VGBL), apresentaram crescimento de 9,71% no acumulado até outubro de 2023, em comparação aos primeiros dez meses de 2022, com uma arrecadação de R$ 155,04 bilhões.

De acordo com o Síntese, em comparativo com o mesmo período do ano passado, os seguros de danos tiveram aumento de 10,9% nas receitas até outubro de 2023. Na linha de negócios do seguro auto, os prêmios atingiram R$ 46,23 bilhões no acumulado até outubro de 2023, valor 11,8% superior ao do mesmo período do ano anterior.

Nos seguros de pessoas, o seguro de vida atingiu em outubro de 2023 o montante acumulado de R$ 24,88 bilhões, valor que representa um crescimento de 12,3% em relação ao mesmo período de 2022.

Na parte de previdência, os resgates do PGBL superaram as contribuições em R$ 0,37 bilhão no acumulado até outubro de 2023. A arrecadação do período foi de R$ 9,27 bilhões, enquanto os resgates acumulados até outubro de 2023 totalizaram R$ 9,64 bilhões.

O relatório traz, ainda, dados sobre os produtos de capitalização, que arrecadaram, nos primeiros dez meses de 2023, R$ 24,82 bilhões. Em relação aos resgates e sorteios, a capitalização retornou à sociedade R$ 20,31 bilhões no acumulado de janeiro a outubro de 2023.

Estes e outros destaques estão detalhados no relatório Síntese Mensal de outubro, que pode ser acessado no site da autarquia. Para consultar os dados da entidade de forma ainda mais dinâmica, basta acessar o Painel de Inteligência do Mercado de Seguros, o Painel Susep.

N.F.

Revista Apólice